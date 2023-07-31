Телеканал CNN заявил о признаках нового этапа контрнаступления ВСУ

Украинские военные «удваивают усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках новой волны контрнаступления. Об этом может свидетельствовать отправка батальонов и бригад в этом направлении, сообщает телеканал CCN.

По словам эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса ранее попытки ВСУ прорвать российскую оборону не удались из-за «многоуровневой линии российской защиты», куда входят танковые ловушки и плотные минные поля. Из-за этого механизированный прорыв для украинских войск затруднителен.

27 июля США объявили о том, что украинская армия начали основную фазу контрнаступления. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Запад очень разочарован отсутствием результатов контрнаступления ВСУ.

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