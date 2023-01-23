Телефонные мошенники, ОПГ и приверженцы «Колумбайна»: с кем МВД РТ боролось в 2022 году

Сколько миллиардов перечислили татарстанцы телефонным мошенникам, за какие преступления задерживали участников ОПГ и какие их громкие дела дошли до судов, каким был средний размер взятки в Татарстане и сколько человек попали в поле зрения полицейских за приверженность к идеологии «Колумбайна»: результаты работы МВД в репортаже с итоговой коллегии.

Артем Хохорин сообщил, что за весь прошлый год в Татарстане было зафиксировано 52,1 тысячи преступлений, 14,8 тысячи из них – тяжкие и особо тяжкие

Фото: president.tatarstan.ru

Раскрыли каждое второе преступление

Сегодня в МВД по РТ на ежегодной коллегии подвели итоги работы ведомства за 2022 год и определили цели на год наступивший. С докладом выступил министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин, в заседании приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В начале заседания глава МВД Татарстана сообщил, что за весь прошлый год в Татарстане было зафиксировано 52,1 тысячи преступлений, 14,8 тысячи из них – тяжкие и особо тяжкие.

В то же время сотрудникам МВД удалось раскрыть более 25 тысяч из всех совершенных преступлений, то есть каждое второе. Этот показатель, по данным «Татар-информа», стал самым высоким за последние четыре года.

Повышенное внимание в МВД по РТ уделяется раскрытию преступлений прошлых лет. По сравнению с 2021 годом раскрываемость таких преступлений увеличилась на 14,4%, а тяжких и особо тяжких – на 39,2%. Были раскрыты многие преступления, вызвавшие широкий общественный резонанс.

В заседании приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин Фото: president.tatarstan.ru

«В прошедшем году по постановлению Генеральной прокуратуры России, в рамках международного сотрудничества для дальнейшего расследования в СУ СКР по РТ поступило уголовное дело по убийству в Республике Казахстан матери и дочери Халдеевых. В июне за совершение указанных преступлений в Казани оперативники задержали жителя Татарстана Назмиева, который признался в содеянном под тяжестью неопровержимых улик. В феврале возбуждено уголовное дело о покушении на убийство жителя Казани Калимуллина, под бензобак автомашины которого заложили самодельное зажигательное устройство. Установлено, что устройство изготовил и установил житель Нижегородской области Панкратов, а организатором преступления является Демидов. Оба задержаны», – привел в пример Хохорин.

Дистанционные мошенничества составляют четверть от всех зарегистрированных преступлений. Всего татарстанцы отдали аферистам за прошедший год почти 3 миллиарда рублей Фото: ru.freepik.com

Свела счеты с жизнью после обмана мошенников

Работа по IT-преступлениям остается в приоритете у сотрудников МВД по РТ. В прошлом году почти на четверть увеличилось число расследованных дистанционных краж и мошенничеств, а также в полтора раза больше задержано преступников. За последние пять лет более чем в пять раз увеличилось число расследованных IT-преступлений.

Всего за прошедший год в Татарстане зарегистрировано почти 18 тысяч преступлений, совершенных с помощью информационных технологий: около 9,4 тысячи из них – мошенничества, 3,8 тысячи – кражи с банковских счетов, 1,6 тысячи – продажа наркотиков, 529 – неправомерный доступ к компьютерной информации и 260 – вымогательства.

Артем Хохорин отметил, что впервые за последние годы снизилось число дистанционных краж – на 6,1% по сравнению, например, с прошлым годом. Тем не менее дистанционные мошенничества составляют четверть от всех зарегистрированных преступлений. Всего татарстанцы отдали аферистам за прошедший год почти 3 миллиарда рублей.

«В 2022 году все чаще стали совершаться старые, вроде бы уже забытые, виды мошенничеств. Отмечается рост звонков под предлогом "родственник попал в беду или совершил ДТП". Потерпевшими в основном являются пенсионеры. Общий ущерб от таких видов преступлений составил порядка 80 млн рублей», – добавил глава МВД по РТ.

По словам Хохорина, подобные виды мошенничества стали приводить к трагическим последствиям: в ноябре мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку из Казани, сообщив, что ее внучка якобы попала в ДТП. Она передала аферистам 200 тысяч рублей, после чего узнала, что стала жертвой мошенников. От глубоких переживаний в январе пожилая женщина покончила жизнь самоубийством.

Уголовная ответственность наступила для более чем 700 членов организованных преступных формирований, а также для 188 человек, которые совершили преступление в составе подобных групп Фото: © «Татар-информ»

Громкие уголовные процессы участников нескольких ОПГ

В 2022 году сотрудники МВД по РТ активно противодействовали организованной преступности, а особенно вовлечению молодежи и подростков в деятельность ОПГ. Всего полицейские раскрыли более 380 преступлений, которые были совершены в составе ОПГ, и свыше 1315 преступлений членов ОПГ.

Уголовная ответственность наступила для более чем 700 членов организованных преступных формирований, а также для 188 человек, которые совершили преступление в составе подобных групп.

Всего за прошлый год было возбуждено 5 уголовных дел за организацию преступных сообществ, их участники совершили 8 преступлений. Для сравнения: в 2021 году таковых преступлений было зарегистрировано всего два. В суды направлено три дела по пяти преступлениям за создание ОПГ.

Не обошлось в прошлом году и без громких процессов по делам членов ОПГ. В марте был вынесен приговор так называемому положенцу по Татарстану Нейдерову за занятие высшего положения в преступной иерархии. Его приговорили к 9,5 года колонии строгого режима.

«В октябре ушло в суд уголовное дело по этой же статье по вору в законе Хачатряну по кличке Рашид Джамбульский. В августе за похищение человека и вымогательство задержана организованная преступная группа, состоящая из пяти членов ОПФ "Квартала", под руководством так называемого смотрящего по городу Казани Липского по кличке Бургомистр. В декабре в Агрызском районе осуждены члены организованной преступной группы, в которую входили представители местного ОПФ "Девятовские" под руководством "смотрящего" за городом Агрыз Девятова по кличке Крот. Они на протяжении нескольких лет занимались вымогательствами, мошенничествами, кражами, грабежами», – отметил Хохорин.

Сотрудники ведомства ведут активный мониторинг в интернете, где среди молодежи распространяется идеология «Колумбайна» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За год 62 сообщения о проявлениях «Колумбайна»

Отдельным вопросом для сотрудников МВД по РТ в 2022 году стало предотвращение террористических и экстремистских преступлений. За год полицейские совместно с органами госбезопасности, прокуратуры и ФСИН выявили 26 преступлений террористического характера и 22 преступления экстремистской направленности.

Помимо этого, сотрудники ведомства ведут активный мониторинг в интернете, где среди молодежи распространяется идеология «Колумбайна». Всего за год было заблокировано 27 ресурсов, где размещалась подобная информация, а также выявлены двое татарстанцев, имевших отношение к ее распространению.

В 2022 году в ведомство из различных источников поступили 62 сообщения о возможном проявлении «Колумбайна». Стражи порядка установили 18 человек, подверженных этой идеологии, 11 из них направили в психиатрические клиники для обследования и лечения.

В сфере госвласти и интересов госслужбы полицейские выявили более 700 коррупционных преступлений, из них порядка 600 – взятки Фото: © «Татар-информ»

Средняя взятка в 2022 году в РТ – 174 тысячи рублей

В прошлом году выявлено более двух с половиной тысяч преступлений экономической направленности, из которых около полутора тысяч относятся к категории тяжких и особо тяжких. Благодаря действиям сотрудников МВД по РТ удалось возместить почти 36 млрд рублей от общей суммы ущерба в результате подобных преступлений.

Кроме того, полицейские выявили свыше тысячи коррупционных преступлений, ущерб от которых составил около 2,9 млрд рублей, две трети ущерба уже возмещено. За совершение коррупционных преступлений в суды направлены уголовные дела в отношении 175 человек.

В сфере госвласти и интересов госслужбы полицейские выявили более 700 коррупционных преступлений, из них порядка 600 – взятки. По данным МВД, средний размер взятки в Татарстане в 2022 году составил 174 тыс. рублей, общая сумма незаконных вознаграждений – более 102,5 млн рублей.

Отдельное внимание на заседании уделили финансовым пирамидам. Совокупный доход всех организаторов пирамид и других преступников за незаконную банковскую деятельность превысил 1,4 млрд рублей.

«По финансовым пирамидам расследуется 12 уголовных дел, потерпевшими по которым являются более 13 тысяч граждан. Сумма ущерба превысила 3 млрд рублей. В суды направлены уголовные дела в отношении руководства финансовой пирамиды "РуссИнвестГрупп", "Каронд-Инвест", "Креатив-Инвест", которые причинили ущерб более чем 6 тысячам человек», – добавил Артем Хохорин.

Из оборота изъято почти полтонны различных наркотиков, вдвое выросло число расследованных групповых наркопреступлений Фото: пресс-служба МВД по РТ

Раскрываемость наркопреступлений выросла в два раза

Приоритетным направлением работы МВД как в прошлом году, так и в этом остается противодействие незаконному обороту наркотиков. Стоит отметить, что по ключевым направлениям этой работы полицейским удалось добиться положительных результатов.

В прошлом году оперативники перекрыли 59 каналов поставки наркотиков – на 7 больше, чем за год до этого. Всего из оборота изъято почти полтонны различных наркотиков, вдвое выросло число расследованных групповых наркопреступлений.

«Ликвидированы 8 подпольных нарколабораторий, действующих на территории республики и других субъектов России. Изъято более 145 кг наркотических средств, прекурсоры и лабораторное оборудование», – дополнил Хохорин.

Также в суд направлено очередное уголовное дело в отношении десяти участников преступного сообщества, которые организовали бесконтактную продажу «синтетики» в регионах России, в том числе в Татарстане.

Автоинспекторы выявили более 7 миллионов нарушений ПДД, при этом подавляющее большинство из них (87,9%) определили камеры фото- и видеофиксации на дорогах Фото: © «Татар-информ»

Камеры почти заменили автоинспекторов на дороге

В заключение заседания обсудили статистику с ДТП на дорогах республики и миграционную ситуацию в Татарстане.

По итогам прошлого года в Татарстане зафиксировано снижение всех основных показателей аварийности: всего в республике зарегистрировано 3,3 тысячи ДТП, в которых 306 человек погибли и более 4 тысяч получили различные травмы.

Автоинспекторы выявили более 7 миллионов нарушений ПДД, при этом подавляющее большинство из них (87,9%) определили камеры фото- и видеофиксации на дорогах.

Что касается иностранных граждан в республике: в 2022 году на миграционный учет по месту пребывания в Татарстане поставлено около 325 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Более 7,6 тысячи человек приобрели российское гражданство.

За злостное нарушение миграционного законодательства за пределы страны были выдворены 307 иностранных граждан, депортированы 214 человек.