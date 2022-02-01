В казанском автосервисе под машиной нашли бутылку с легковоспламеняющейся смесью

Сотрудники одного из казанских автосервисов на Адоратского обнаружили под автомобилем бутылку, которая была прикреплена ко дну.

Как стало известно ИА «Татар-информ», автомобиль Nissan X-Trail владелец пригнал на обслуживание. Когда авто подняли, то увидели посторонний предмет. Владелец был очень удивлен, как бутылка туда попала, он не знает.

Сотрудники автосервиса сняли с днища бутылку и выбросили ее на улицу. Как выяснилось позже, в ней была легковоспламеняющаяся жидкость.

Подробности выясняют сотрудники правоохранительных органов.