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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2022  14:35

В казанском автосервисе под машиной нашли бутылку с легковоспламеняющейся смесью

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Сотрудники одного из казанских автосервисов на Адоратского обнаружили под автомобилем бутылку, которая была прикреплена ко дну.

Как стало известно ИА «Татар-информ», автомобиль Nissan X-Trail владелец пригнал на обслуживание. Когда авто подняли, то увидели посторонний предмет. Владелец был очень удивлен, как бутылка туда попала, он не знает.

Сотрудники автосервиса сняли с днища бутылку и выбросили ее на улицу. Как выяснилось позже, в ней была легковоспламеняющаяся жидкость.

Подробности выясняют сотрудники правоохранительных органов.

#автосервис
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