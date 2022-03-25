«Положенец по Татарстану» Нейдер получил 9,5 лет колонии строгого режима

Верховный суд РТ вынес приговор так называемому положенцу по Татарстану Сергею Нейдорову, более известному в криминальных кругах под прозвищем Нейдер. Его признали виновным по двум статьям – «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». Об этом «Татар-информу» сообщил адвокат Рустем Сафин.

Ранее в прениях прокурор Руслан Губаев потребовал отправить Нейдерова в колонию строгого режима на 12,5 лет. Однако наказание оказалось более мягким – Нейдер проведет за решеткой ближайшие девять с половиной лет.

Нейдеров признал вину лишь в незаконном хранении оружия, а по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии просил его оправдать. Вчера «положенец» выступил с последним словом.

Напомним, по версии следствия, в 2015 году в Казани криминальные авторитеты возложили на Нейдера статус «положенца по Татарстану». Это означало, что он стал главой криминалитета республики. «Короновал» Сергея Нейдерова вор в законе Роман Сычев (Сыч).

Имея поддержку в криминальных кругах, Сергей Нейдеров назначал «смотрящих» по городам, районам РТ и исправительным учреждениям в республике, контролировал поступления в «общак», а также искал дополнительные способы нелегального дохода для пополнения «казны».

Задержали его еще в марте прошлого года. Тогда сотрудники правоохранительных органов изъяли у него две тетради с записями о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой, пистолет Макарова с патронами к нему, а также несколько телефонов и деньги.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело «положенца по Татарстану».