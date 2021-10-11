Тела троих погибших в крушении самолета в РТ уже выдали родственникам

Тела троих погибших в крушении самолета L-410 под Мензелинском выдали родственникам. Об этом во время пресс-подхода в Минздраве РТ рассказал министр здравоохранения Марат Садыков.

Он добавил, что среди погибших – жители Татарстана, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Кировской и Ульяновской областей.

«В Набережных Челнах были усилены бригады медицинской экспертизы. На данный момент все мероприятия закончены. Родственникам уже начали выдавать тела погибших», - рассказал министр здравоохранения республики.

Всем нуждающимся родственникам и близким погибших психологи оказали необходимую помощь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера утром под Мензелинском рухнул самолет L-410. На борту воздушного судна находились 22 человека, 16 из них погибли, остальные получили травмы.

Семьи погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Мензелинском получат материальную помощь от властей Татарстана. Им будет выплачено по миллиону рублей, соответствующее постановление подписано Правительством республики.

Кроме того, республика готова организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения.

