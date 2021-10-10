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Ру Тат
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10 октября 2021  12:01

МЧС назвало окончательное количество погибших и пострадавших при крушении самолета в РТ

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Шестнадцать человек погибли и шестеро выжили при крушении самолета в Мензелинске. 

Такие данные обнародовали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

Ранее Минздрав Татарстана сообщил о семерых выживших в крушении, позже стало известно, что спасатели ошибочно приняли родственника одного из парашютистов за того, что тоже был в самолете. 

Официально, на данный момент, пострадавших в крушении самолета шестеро. Пятерых из них госпитализировали в БСМП Набережных Челнов, одного доставят в Республиканскую клиническую больницу. 

#упал самолет #Авиакатастрофа в Мензелинске
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