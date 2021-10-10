МЧС назвало окончательное количество погибших и пострадавших при крушении самолета в РТ

Шестнадцать человек погибли и шестеро выжили при крушении самолета в Мензелинске.

Такие данные обнародовали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее Минздрав Татарстана сообщил о семерых выживших в крушении, позже стало известно, что спасатели ошибочно приняли родственника одного из парашютистов за того, что тоже был в самолете.

Официально, на данный момент, пострадавших в крушении самолета шестеро. Пятерых из них госпитализировали в БСМП Набережных Челнов, одного доставят в Республиканскую клиническую больницу.