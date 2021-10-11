Семьи погибших в авиакатастрофе под Мензелинском получат по миллиону рублей

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Семьи погибших и пострадавших в авиакатастрофе под Мензелинском получат материальную помощь от властей Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Подписано соответствующее постановление Правительства республики. «Так, 1 миллион рублей будет выплачен семьям погибших. По 400 тыс. [рублей] гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью», — пояснила собеседница агентства.

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в оперативном порядке произведет выплаты, добавила Галимова.

Кроме того, республика готова организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения, уточнила она.

Накануне под Мензелинском разбился самолет L-410. На его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестнадцать человек погибли. Подробнее об обстоятельствах трагедии читайте в материале ИА «Татар-информ».