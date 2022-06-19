Театр Тинчурина выиграл автомобиль на театральном Сабантуе в Мензелинске

Фото: пресс-служба Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева

В Мензелинске состоялся XIV Театральный Сабантуй, который объединил более 1,5 тыс. работников театров со всей республики. Событие проходит по инициативе Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева.

«В этом году по инициативе Ильнура Зуфаровича (Гайниева — директора драмтеатра, прим. Т-и) был проведен Театральный Сабантуй в Мензелинске. Атмосфера царила классная, замечательная, и даже погода не подвела», — поделилась заведующая литературной частью Мензелинского драмтеатра Нурсиба Адиева.

В 2021 году в Апастове главным батыром Сабантуя стал актер Мензелинского драмтеатра Нафис Гайфуллин, ему был вручен баран и ключи от автомобиля. В этом году ему выпала честь торжественно поднять флаг праздника.

С этого года правила подведения итогов изменились. По словам директора Тинчуринского театра Фаниса Мусагитова, автомобиль достался тому театру, который на протяжении всего Сабантуя набрал наибольшее количество баллов, а барана вручили батыру майдана.

В театральном празднике приняли участие 10 команд-коллективов в 13 видах игр. Впервые в этом году состоялся турнир по волейболу, также Мензелинск подготовил состязания на воде.

Сабантуй начался с театрализованного пролога с участием 800 детей. С праздником гостей поздравили заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов и глава Мензелинского района Айдар Салахов. В сопровождении директора Мензелинского театра Ильнура Гайниева они осмотрели все площадки и стали зрителями концертных номеров.

Артисты с удовольствием участвовали в традиционных для Сабантуя играх — беге с мешком, разбивании горшка, бое в мешках, национальной борьбе и других состязаниях. Победителем игр по баллам и обладателем главного приза — автомобиля «Лада Гранта» — стал театр Тинчурина из Казани, а батыром майдана был признан Муса Камалов из ТЮЗа имени Кариева.

По словам собеседницы агентства, второе место поделили Мензелинский драмтеатр и театр Кариева, а третье досталось театру Камала. Интересный факт: в этом году, как и предыдущие 13 лет, женский коллектив Мензелинского драмтеатра не нашел себе равных в конкурсе по перетягиванию каната.