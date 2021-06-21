Актер Мензелинского драмтеатра выиграл автомобиль на театральном Сабантуе

Артисты Мензелинского драматического театра имени Сабира Амутбаева заняли весь пьедестал почета на театральном Сабантуе в Апастовском районе Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит Нурсиба Адиева.

Абсолютным батыром стал актер Нафис Гайфуллин, который состязался в весе 80 кг. Победителю подарили автомобиль Lada Vesta, живого барана и морозильный ларь.

«Молодой актер, работает с 2016 года», — прокомментировал источник.

Второе место завоевал Ильназ Хисматуллин, он получил пылесос, третье — Ильдар Халиков, ему вручили электромясорубку. Отличилась и женская команда театра.

«Очень интересный момент, что на протяжении всех 13 лет на театральном Сабантуе женская команда по перетягиванию каната всегда занимает первое место», — отметила собеседница агентства.

Накануне в Апастовском районе Татарстана состоялся XIII театральный Сабантуй. В событии приняли участие все государственные театры республики, а также гости из других регионов России. Татарстанцы подготовили к празднику концертные номера.

Также прошли традиционные состязания: бег с коромыслом, в мешках, поднятие гири и многое другое.

Мероприятие организуют Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина и администрация Апастовского муниципального района под руководством Министерства культуры РТ при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.