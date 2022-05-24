Театральный Сабантуй состоится в Мензелинском районе Татарстана

Артисты театров Татарстана в этом году будут соревноваться на XIV Театральном Сабантуе в Мензелинском районе. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью Мензелинского драматического театра имени Сабира Амутбаева Нурсиба Адиева.

Собеседница агентства напомнила, что в прошлом году артисты театра имени Амутбаева заняли весь пьедестал почета на Театральном Сабантуе в Апастовском районе РТ. Абсолютным батыром стал актер Нафис Гайфуллин, который состязался в весовой категории 80 килограммов. Победителю подарили автомобиль Lada Vesta, живого барана и морозильный ларь.

В программе Сабантуя этого года запланированы 13 игр, среди которых есть и соревнования по волейболу, выпавшие из игр театрального праздника плуга на некоторое время.

«В этом году возобновились волейбольные соревнования. 15 мая в спорткомплексе „Юбилейный“ в Мензелинске состоялся зональный тур. Играли четыре команды — Мензелинский, Набережночелнинский, Нижнекамский, Альметьевский драмтеатры. В итоге на первое место вышли Набережные Челны, на второе — Альметьевск, на третье — Мензелинск. Вчера зональный турнир состоялся в Казани. Там играли Тинчуринский, Камаловский, Кариевский и Атнинский театры. Зональные этапы прошли на местах, а финал пройдет в Мензелинске. Также пройдут традиционные состязания Сабантуя», — рассказала завлит театра.

Кроме того, интересный момент игр Театрального Сабантуя заключается и в том, что на протяжении предыдущих 13 лет женская команда Мензелинского драмтеатра ни разу не уступила первенство в играх по перетягиванию каната. А в прошлом году и мужская команда из Мензелинска заняла первое место.

В XIII Театральном Сабантуе в Апастовском районе Татарстана в 2021 году приняли участие все государственные театры республики, а также гости из других регионов России. Татарстанцы подготовили к празднику концертные номера.

«В этом году также будут представлены концертные номера, как в прежние годы. Вступительную часть Сабантуя делает Мензелинский театр. Это будет театрализованное тематическое представление», — поделилась подробностями завлит театра.