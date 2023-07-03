Театр Менделеевска выиграл полумиллионный грант на проект «Что за прелесть эти сказки»

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Дворец культуры им.С.Гассара в Менделеевске стал победителем второго основного конкурса Президентского фонда культурных инициатив с детским проектом «Что за прелесть эти сказки».

Проект будет реализовыван Народным театром им. Ашрафа Ахунова. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ, сумма гранта составила 500 тыс. рублей.

В общей сложности грантовую поддержку на сумму 4,3 млрд рублей получили более 1 тыс. проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, заявленных авторами на второй основной конкурс 2023 года. Среди них оказалось и 29 победителей из Татарстана.

Выигравшие проекты представляют 86 регионов страны, в том числе новые субъекты. В качестве собственного вклада они намерены привлечь 4,04 млрд рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе — 93%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на фестиваль «Пастернаковские чтения» в Менделеевске направят 6,5 млн рублей.