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Театр Менделеевска выиграл полумиллионный грант на проект «Что за прелесть эти сказки»
Дворец культуры им.С.Гассара в Менделеевске стал победителем второго основного конкурса Президентского фонда культурных инициатив с детским проектом «Что за прелесть эти сказки».
Проект будет реализовыван Народным театром им. Ашрафа Ахунова. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ, сумма гранта составила 500 тыс. рублей.
В общей сложности грантовую поддержку на сумму 4,3 млрд рублей получили более 1 тыс. проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, заявленных авторами на второй основной конкурс 2023 года. Среди них оказалось и 29 победителей из Татарстана.
Выигравшие проекты представляют 86 регионов страны, в том числе новые субъекты. В качестве собственного вклада они намерены привлечь 4,04 млрд рублей, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе — 93%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на фестиваль «Пастернаковские чтения» в Менделеевске направят 6,5 млн рублей.
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