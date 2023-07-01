На фестиваль «Пастернаковские чтения» в Менделеевске направят 6,5 млн рублей

Менделеевск выиграл грант президентского фонда культурных инициатив на 6,5 млн рублей. Средства направят на Международный фестиваль «Пастернаковские чтения». Событие пройдет с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.

На участие в конкурсе организаторы фестиваля подали заявку в марте 2023 года. Менделеевский фестиваль одержал победу в условиях жесткой конкуренции: на грантовую поддержку было отправлено более 10 тыс. заявок со всей России. Из них жюри отобрали чуть больше тысячи.

Средства гранта направят на проект «Химия слова», который состоится в рамках фестиваля. Он объединит культурные организации Менделеевска, детские творческие коллективы, администрацию и предприятие АО «Аммоний».

Концепция проекта заключается в «химической реакции», которая сплавляет историческое и стихотворное наследие, современную поэзию, локальные языковые традиции и актуальные форматы взаимодействия с публикой в городских пространствах.

В рамках проекта «Химия слова» будут работать три творческие лаборатории. Первая — лаборатория продемонстрирует DIY арт-объекты. Она акцентирует внимание на творческом наследии города и его связи с писателем Борисом Пастернаком. Участники создадут инсталляции, которые покажут на фестивале и разместят в городе.

Вторая лаборатория будет посвящена новому краеведению. Команда молодых режиссеров создаст иммерсивную постановку в формате site-specific театра с участием юных актеров из Менделеевска. Премьерные показы состоятся во время фестиваля, а впоследствии экскурсия войдет в постоянную туристическую программу города.

Заключительная лаборатория включит образовательную программу для специалистов культурных учреждений города и республики. На каждую из лабораторий приедут федеральные эксперты, известные скульпторы, художники, актеры и режиссеры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для фестиваля в Менделеевске, который пройдет под эгидой ЮНЕСКО, сделают прозрачный купол.