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На фестиваль «Пастернаковские чтения» в Менделеевске направят 6,5 млн рублей
Менделеевск выиграл грант президентского фонда культурных инициатив на 6,5 млн рублей. Средства направят на Международный фестиваль «Пастернаковские чтения». Событие пройдет с 15 по 17 сентября под эгидой ЮНЕСКО, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе района.
На участие в конкурсе организаторы фестиваля подали заявку в марте 2023 года. Менделеевский фестиваль одержал победу в условиях жесткой конкуренции: на грантовую поддержку было отправлено более 10 тыс. заявок со всей России. Из них жюри отобрали чуть больше тысячи.
Средства гранта направят на проект «Химия слова», который состоится в рамках фестиваля. Он объединит культурные организации Менделеевска, детские творческие коллективы, администрацию и предприятие АО «Аммоний».
Концепция проекта заключается в «химической реакции», которая сплавляет историческое и стихотворное наследие, современную поэзию, локальные языковые традиции и актуальные форматы взаимодействия с публикой в городских пространствах.
В рамках проекта «Химия слова» будут работать три творческие лаборатории. Первая — лаборатория продемонстрирует DIY арт-объекты. Она акцентирует внимание на творческом наследии города и его связи с писателем Борисом Пастернаком. Участники создадут инсталляции, которые покажут на фестивале и разместят в городе.
Вторая лаборатория будет посвящена новому краеведению. Команда молодых режиссеров создаст иммерсивную постановку в формате site-specific театра с участием юных актеров из Менделеевска. Премьерные показы состоятся во время фестиваля, а впоследствии экскурсия войдет в постоянную туристическую программу города.
Заключительная лаборатория включит образовательную программу для специалистов культурных учреждений города и республики. На каждую из лабораторий приедут федеральные эксперты, известные скульпторы, художники, актеры и режиссеры.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что для фестиваля в Менделеевске, который пройдет под эгидой ЮНЕСКО, сделают прозрачный купол.
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