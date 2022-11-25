Театр из Менделеевска представит Татарстан на «Театральном Приволжье» с мюзиклом о ЧАЭС

Менделеевский народный театр имени Ашрафа Ахунова представит Татарстан на «Театральном Приволжье» с постановкой «Будем жить», посвященной участникам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, в числе которых были и менделеевцы. Новостью в своем телеграм-канале поделился глава Менделеевского района Радмир Беляев.

В Татарстане прошел отборочный этап Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов Приволжского федерального округа. Среди всех театральных коллективов республики отборочная комиссия под руководством министра культуры Ирады Аюповой выбрала постановку Менделеевского народного театра Ахунова.

Спектакль-мюзикл «Будем жить» был поставлен в этом году режиссером народного театра Гульназ Стрелковой.

«Народный театр Ахунова — многократный победитель и лауреат международных и всероссийских конкурсов. Именно с него в Менделеевске начинается Новый год, с невероятных сказочных постановок. Помимо детских спектаклей, особенно ценны, конечно, в репертуаре такие серьезные работы, как „Письмо из Ленинграда“, спектакли — мюзиклы „Мы из будущего“, „Единый дом“», — написал Радмир Беляев, поздравляя коллектив.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства. Фестиваль проводится под при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.