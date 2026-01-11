Театр, диджей-сет и гастрономия: как прошел «Кыш фест» в Менделеевске

В Менделеевске в парке перед куполом «Атмосфера» прошел семейный зимний фестиваль «Кыш фест», который объединил жителей и гостей города в формате большого уличного праздника с культурной, игровой и гастрономической программой.

На площадке развернулась уличная сцена. Для гостей выступил театр «Легкие крылья» из Альметьевска с постановкой «Оле Лукойе». Программа сопровождалась интерактивными играми и зимним диджей-сетом от Dj Assyuyum, что создало атмосферу открытого городского праздника.

Авторами идеи фестиваля стали победители грантового конкурса «Курше». Центральным акцентом вечера они сделали чайный фестиваль «Чайлик», сделав ставку на знакомство гостей с традициями чаепития разных народов и культур.

Рядом работала блинная станция «Мич коймагы», где можно было попробовать национальные угощения.

Как пояснил глава Менделеевского района Роберт Искандаров, выбор именно чайной темы был неслучаен.

«В нашем районе сплетаются много традиций разных народов, и у каждого есть свои особенности. Но в то же самое время есть обычаи, которые объединяют всех. Так, традиции чаепития понятны каждому. И это способ показать природное разнообразие – у нас чай готовят с локальными травами. Такое разнотравье мало где есть, и мы хотели дать гостям возможность ощутить это богатство вкуса», – отметил Роберт Искандаров.

Помимо чайной церемонии, для участников фестиваля были организованы спортивные и творческие активности: забег в валенках, катание на ватрушках в зоне «Уен», мастер-классы в зоне «КышАрт», фотозона и ростовые куклы, а также почта добрых пожеланий «Жылы хат», где каждый мог оставить теплое послание.

По словам директора купола «Атмосфера» Миляуши Каниповой, одной из задач фестиваля было создание пространства для совместного семейного отдыха.

«Нам хотелось разнообразить новогодние праздники для жителей и гостей города, насытить их интересными активностями, оторвать от домашней суеты, чтобы они активно и, главное, вместе провели свой выходной. Думаю, мы справились!» – сказала она.

Проект «Кыш фест» стал победителем зимнего сезона грантового конкурса «Курше», который проводится по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.