«Те, кого мы отбираем, - цвет нации!»: кто пойдет служить по контракту от Татарстана

Становление профессиональной армии в современной России началось в начале 90-х, и служба по контракту приветствуется и поддерживается государством. За эти годы наша страна смогла вернуть статус ключевого игрока на мировой арене, а престиж профессии военного вырос в разы. О том, кто он – «Контрактник-2022», – в репортаже «Татар-информа».

Евгений Токмаков: «Разница между контрактом и призывом в том, что человек приходит к нам и может выбрать, где ему служить» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Служить по контракту берут только лучших из лучших

«Сегодня поступить на службу по контракту можно, просто заключив договор. Однако необходимо отметить, что отбор в профессиональные войска идет тщательный. Служить идут только лучшие из лучших», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани майор Евгений Токмаков.

С начала спецоперации в Татарстане служить по контракту отправились более 500 человек. Если сравнивать с предыдущим годом – разница существенная. Так, за весь 2021 год контракт с государством заключили порядка 1000 человек. Рост значителен. И желающих с каждым днем становится только больше. Но далеко не все желающие отправятся защищать нашу Родину.

«Ежедневно к нам со всех районов республики прибывают порядка 8-10 человек. И это только те, кто преодолел отбор, то есть собрал все необходимые документы, прошел медицинское обследование, в том числе и психолого-психиатрическое, а также оказался чист перед законом – не имел судимостей, а также граждане, в отношении которых не ведется следствие», – отметил Евгений Токмаков. «Кроме того, пойти служить по контракту не смогут должники, у которых есть запрет от службы судебных приставов. Такие случаи, увы, были. Когда контрактник приезжает к месту службы, а на границе его разворачивают обратно... Оказывается, что в его отношении открыто исполнительное производство».

Будущий контрактник должен быть не младше 18 и не старше 50 лет, в прекрасной физической и…психологической форме. Кроме того, для подписания контракта нужно иметь как минимум среднее профессиональное образование.

«Ежедневно к нам со всех районов республики прибывают порядка 8-10 человек. И это только те, кто преодолел отбор» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Контракт – дело добровольное

Подписать контракт можно после прохождения срочной службы. К этому моменту юноши уже понимают, хотят ли они связать свою дальнейшую судьбу с воинскими специальностями. Однако гражданам, не прошедшим срочную службу, также открыт доступ к службе по контракту.

«Хочу отметить, что контракт – дело добровольное. Разница между контрактом и призывом в том, что человек приходит к нам и может выбрать, где ему служить. У срочников такой возможности нет. Право выбора, как служить, есть лишь у тех граждан, кто получил среднее специальное либо высшее образование. Что касается нынешний ситуации, большая часть желающих служить по контракту – это те, кто уже отслужил в армии либо был в зоне боевых действий», – сделал акцент офицер.

Евгений Токмаков отметил, что за последнее время значительно изменился возраст контрактников. Раньше в пункты отбора приходили в основном молодые люди в возрасте 19-20 лет, то есть те, кто только прошел срочную службу и решил попробовать себя в контрактной. Еще порядка половины от будущих контрактников - это выпускники вузов. Сейчас подписать договор с государством стремятся люди в возрасте 30+.

«Приходят те, у кого есть четкая жизненная позиция, стремления. Они знают, чего хотят. Идут по велению сердца, чтобы отдать долг Родине», – продолжил Евгений Токмаков.

«Многим служба дает ощущение некоей причастности к очень важному делу – защите Родины» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Идут не за деньгами, а чтобы выполнить гражданский долг

В современных реалиях вопрос денег при выборе дальнейшей профессии играет немаловажную роль. Часть тех, кто стремится на контрактную службу, знают о льготах, дополнительных выплатах и «бонусах».

«Что касается денег – не секрет, что есть те, кто приходит конкретно заработать. Но их не более 10-15% от общего количества контрактников», –поделился с корреспондентом Токмаков. «После начала спецоперации подавляющее число желающих заключить договор – это те, кто пришел с целью выполнить свой гражданский долг, помочь нашим. Многим служба дает ощущение некоей причастности к очень важному делу – защите Родины. И для них вопрос денег – второй, третий, четвертый по счету. Часто сталкиваемся с тем, что кандидат только от нас узнает, что за это еще и платят», – с улыбкой добавил Евгений Токмаков.

Размер заработной платы военного зависит от многих составляющих – воинского звания, стажа работы, регионального коэффициента и так далее. Кроме того, оцениваются особенности прохождения военной службы, выполнения заданий, качество работы и уровень дисциплины военнослужащего.

«К примеру, контрактникам из Татарстана, которые отправляются в ряды национальных батальонов в зону спецоперации на Украине, положена единовременная выплата от Правительства республики – 200 тысяч рублей. А дальше его довольствие будет формироваться из уже озвученных факторов – сложность, региональный коэффициент, надбавки и так далее. Вообще, в армии нет такого понятия, как среднее довольствие. Все очень индивидуально», – подчеркнул спикер.

«В основном женские должности – это медицинские специальности (санитар, фельдшер, начальник медчасти). Берем и тех, кто имеет музыкальное образование» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Служба по контракту – не только мужской удел

Все чаще на службу по контракту приходят представительницы прекрасной половины человечества. Хотят быть на передовой даже в таком исконно мужском деле, как защита Родины.

«Женщина на службе по контракту в армии уже давно перестала быть чем-то необычным. Да, процент «контрактниц» ниже, чем мужчин в армии. Это во многом обусловлено тем, что не во всех воинских частях есть должности, подходящие для женщин», – продолжил Евгений Токмаков. «Например, женщина-военнослужащий не может быть командиром артиллерийского орудия или водителем. В основном женские должности – это медицинские специальности (санитар, фельдшер, начальник медчасти). Берем и тех, кто имеет музыкальное образование. Ведь в каждой воинской части есть свой оркестр. Там специальности для дам – солист, музыкант и так далее».

Для женщин, которые решили пойти на службу по контракту, перечень необходимых документов практически совпадает с тем, что готовят мужчины. Представительницам прекрасного пола также придется пройти тщательную проверку физического и психического здоровья и сдать спортивные нормативы. На службу девушку не возьмут в том случае, если она находится под следствием или в отношении нее был вынесен обвинительный приговор. Судимость и уголовное прошлое – также препятствие к заключению контракта.

Сейчас в республике формируются два именных батальона, которые будут состоять только из уроженцев Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какими будут названия именных батальонов из Татарстана

Сейчас в республике формируются два именных батальона, которые будут состоять только из уроженцев Татарстана. Имена им еще не выбраны, но, как заверил Евгений Токмаков, это дело нескольких дней.

«В ближайшие дни будут даны имена двум батальонам, которые будут сформированы из жителей республики. Ребята-контрактники рады – они смогут служить плечом к плечу с друзьями, приятелями, односельчанами и выполнять поставленные перед ними боевые задачи», – подытожил Евгений Токмаков.



