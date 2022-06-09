«Не за рублем, а по зову сердца»: Контрактники из РТ едут в зону спецоперации на Украину
С момента начала специальной военной операции на Украине прошло чуть больше трех месяцев. Однако желающих защитить мирных жителей Донбасса с каждым днем становится только больше. О настоящих героях нашего времени – в репортаже «Татар-информа».
«Они – цвет нации!»
Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с офицером по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани капитаном Рустамом Сафиуллиным. Он рассказал, что далеко не всем желающим отправиться на службу по контракту удается преодолеть даже первый рубеж отбора.
«Сегодняшний контрактник – это в основном мужчина в возрасте 30+. Подавляющее большинство желающих отправиться служить уже прошли армию, многие – участники боевых действий, прошедшие Чечню, Сирию. То есть те, кто не понаслышке знают, что такое – война. Однако одного желания недостаточно. Кандидатам приходится пройти серьезный отбор, подготовить целый пакет документов. Это медицинское обследование, в том числе психолого-психиатрическое исследование, характеристики с места учебы, работы и жительства. К тому же мы сами проверяем будущих контрактников – нет ли у них долгов, судимостей и так далее. Остаются только лучшие из лучших, цвет нации!» – рассказал Рустам Сафиуллин.
Стоит отметить, что с начала специальной военной операции на Украину из Татарстана ушли служить порядка полутысячи контрактников. Желающих же было вдвое, а то и втрое больше. К примеру, в обычный год из республики на контрактную службу отправляются порядка 1000 человек.
Средний возраст контрактников от 30 до 40 лет. Люди с четкой жизненной и гражданской позицией, правильные патриоты. Те, кто с детства от отцов и дедов знает, что Родина – не просто слово в букваре. Это то, что внутри. Свое, родное, близкое…
«Молодых ребят 20-25 лет в рядах желающих служить по контракту практически не бывает. Они, увы, поколение «тиктокеров», которые не видят дальше гаджета, шире страницы в соцсети, откуда льют им в уши и разум порой невыносимую дичь», – продолжил рассказ Рустам. «За последнее время самый молодой контрактник был 28-и лет, самый возрастной, который отправился служить – 38-летний. Безусловно, были желающие и старше. Но по тем или иным причинам они не проходили отбор».
Ну а девушки?! И девушки – у нас!
Служить в армии по контракту стремятся не только представители сильного пола. Хотят стать военнослужащими и женщины. Контрактная служба для женщин в России доступна практически во всех родах войск, однако попасть на нее может не каждая.
«К кандидаткам на службу в армии по контракту предъявляются определенные требования. Они практически такие же, как и у мужчин. Претендентка должна иметь соответствующее желаемой должности образование, быть здорова как физически, так и психологически. Опять же, девушкам придется собрать нешуточный пакет документов и пройти отбор», – подчеркнул офицер. «В основном к нам приходят представительницы слабого пола в возрасте старше 30. Большая часть из кандидаток – это медицинские специальности, такие как врач, фельдшер, медсестра. Но дам мы на «передовую» не отправляем – они служат в госпиталях на территории России, где делают очень важную и нужную работу – спасают наших раненых бойцов».
«Не за рублем, а по зову сердца»
На вопрос о том, какая основная мотивация у нынешних служащих по контракту, Рустам Сафиуулин без раздумий ответил – служба Родине.
«В соцсетях и СМИ сейчас много говорят о том, что молодые люди стремятся служить по контракту исключительно из-за высоких зарплат и существенных льгот. Но не это движет теми, кто приходит подписывать контракт. В первую очередь, для них главное – это служить Родине, не оставаться в стороне. Они не гонятся за длинным рублем, идут по зову сердца, потому что не могут принять и стерпеть ту жестокость и несправедливость, которая происходит в соседней стране, с нашими людьми. Я уверен, что служение Родине – это ежедневный труд не на словах, а на деле!» – с улыбкой сказал Рустам
«Смотреть по телевизору, как убивают мирных жителей? Для меня это не вариант!»
34-летний Александр Мельников из Альметьевска – отец пятерых детей. Немногословный, сдержанный на эмоции, чуть смущенный количеством камер и журналистов. Но даже небольшое стеснение не смогло скрыть выправку бывшего спецназовца.
Вопрос о том, идти добровольцем или нет, у Александра не возникал. На семейном совете единогласно решили – нужно помочь нашим ребятам на Украине.
«Я решил выполнить свой долг гражданина. Жена сказала: ‘’Решил, значит езжай. Я тебя поддержу’’. Родители, конечно, переживают. Но отговаривать не стали. Только попросили: ‘’Вернись живым и здоровым. Нам большего не надо’’. Мои деды воевали. И чтобы я, здоровый мужик, дома сидел, все по телевизору смотрел – как убивают мирных жителей?! Для меня это не вариант», – рассказал Александр.
«Мне мама сказала: ‘’Сынок, пора ехать!’’»
Эмиль Кужаков – инструктор по вождению танков из Казани – контрактник со стажем. За плечами 8 лет службы в Казани и Оренбургской области. Продолжить свою военную карьеру решил, отправившись добровольцем на специальную военную операцию на Украину. Ни страха, ни сомнений у Эмиля не было.
«Сейчас в огромном информационном поле потоком идут новости о том, что происходит в ДНР и ЛНР. Учитывая все факторы, твердо решил – нужно ехать. Помогать нашим ребятам. Супруга с маленьким сынишкой поддержали. Родители изначально были настроены положительно. Мама так вообще сказала: ’’Сынок, пора ехать’’. Морально, физически и духовно я абсолютно готов. Материальных проблем, слава Богу, нет. Так что, финансовый вопрос для меня значения не имеет. Главное – помочь нашим!» – рассказал Эмиль.
«Помочь своим, держать оружие в руках – для меня гордость!»
Самый младший из сегодняшних добровольцев – Павел Шевчук из Высокогорского района Татарстана. Только вчера юноша отметил свое 23-летие, а сегодня уже собирается в зону спецоперации на Украину. Дома Павла остаются ждать молодая супруга и бабушка. И, как признал сам контрактник, по возвращении домой он планирует «продолжить свое семейство».
«Я прошел срочную службу, потом вернулся домой, устроился товароведом. От военкома узнал, что можно пойти по контракту на Украину, помогать нашим ребятам. У меня дед военный и мне всегда хотелось продолжить наш военный род, не опозорить его. Вся моя жизнь так или иначе связана с военными, с армией. Для меня, помочь своим, держать оружие в руках – гордость. Жена, конечно переживает. Но отпустила меня, доверилась. Бабушка, приняла новость, что я поеду участвовать в спецоперации философски – дала несколько советов. И я, безусловно, волнуюсь. Живой ведь. Но гордость от того, что я буду выступать за Родину, перекрывает любой страх», – с улыбкой рассказал Павел.