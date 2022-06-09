«Не за рублем, а по зову сердца»: Контрактники из РТ едут в зону спецоперации на Украину

С момента начала специальной военной операции на Украине прошло чуть больше трех месяцев. Однако желающих защитить мирных жителей Донбасса с каждым днем становится только больше. О настоящих героях нашего времени – в репортаже «Татар-информа».

С начала специальной военной операции на Украину из Татарстана ушли служить порядка полутысячи контрактников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Они – цвет нации!»

Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с офицером по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани капитаном Рустамом Сафиуллиным. Он рассказал, что далеко не всем желающим отправиться на службу по контракту удается преодолеть даже первый рубеж отбора.

«Сегодняшний контрактник – это в основном мужчина в возрасте 30+. Подавляющее большинство желающих отправиться служить уже прошли армию, многие – участники боевых действий, прошедшие Чечню, Сирию. То есть те, кто не понаслышке знают, что такое – война. Однако одного желания недостаточно. Кандидатам приходится пройти серьезный отбор, подготовить целый пакет документов. Это медицинское обследование, в том числе психолого-психиатрическое исследование, характеристики с места учебы, работы и жительства. К тому же мы сами проверяем будущих контрактников – нет ли у них долгов, судимостей и так далее. Остаются только лучшие из лучших, цвет нации!» – рассказал Рустам Сафиуллин.

Стоит отметить, что с начала специальной военной операции на Украину из Татарстана ушли служить порядка полутысячи контрактников. Желающих же было вдвое, а то и втрое больше. К примеру, в обычный год из республики на контрактную службу отправляются порядка 1000 человек.

Рустам Сафиуллин: «Молодых ребят 20-25 лет в рядах желающих служить по контракту практически не бывает. Они, увы, поколение «тиктокеров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средний возраст контрактников от 30 до 40 лет. Люди с четкой жизненной и гражданской позицией, правильные патриоты. Те, кто с детства от отцов и дедов знает, что Родина – не просто слово в букваре. Это то, что внутри. Свое, родное, близкое…

«Молодых ребят 20-25 лет в рядах желающих служить по контракту практически не бывает. Они, увы, поколение «тиктокеров», которые не видят дальше гаджета, шире страницы в соцсети, откуда льют им в уши и разум порой невыносимую дичь», – продолжил рассказ Рустам. «За последнее время самый молодой контрактник был 28-и лет, самый возрастной, который отправился служить – 38-летний. Безусловно, были желающие и старше. Но по тем или иным причинам они не проходили отбор».

Ну а девушки?! И девушки – у нас!

Служить в армии по контракту стремятся не только представители сильного пола. Хотят стать военнослужащими и женщины. Контрактная служба для женщин в России доступна практически во всех родах войск, однако попасть на нее может не каждая.

«К кандидаткам на службу в армии по контракту предъявляются определенные требования. Они практически такие же, как и у мужчин. Претендентка должна иметь соответствующее желаемой должности образование, быть здорова как физически, так и психологически. Опять же, девушкам придется собрать нешуточный пакет документов и пройти отбор», – подчеркнул офицер. «В основном к нам приходят представительницы слабого пола в возрасте старше 30. Большая часть из кандидаток – это медицинские специальности, такие как врач, фельдшер, медсестра. Но дам мы на «передовую» не отправляем – они служат в госпиталях на территории России, где делают очень важную и нужную работу – спасают наших раненых бойцов».

Средний возраст контрактников от 30 до 40 лет. Люди с четкой жизненной и гражданской позицией, правильные патриоты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не за рублем, а по зову сердца»

На вопрос о том, какая основная мотивация у нынешних служащих по контракту, Рустам Сафиуулин без раздумий ответил – служба Родине.

«В соцсетях и СМИ сейчас много говорят о том, что молодые люди стремятся служить по контракту исключительно из-за высоких зарплат и существенных льгот. Но не это движет теми, кто приходит подписывать контракт. В первую очередь, для них главное – это служить Родине, не оставаться в стороне. Они не гонятся за длинным рублем, идут по зову сердца, потому что не могут принять и стерпеть ту жестокость и несправедливость, которая происходит в соседней стране, с нашими людьми. Я уверен, что служение Родине – это ежедневный труд не на словах, а на деле!» – с улыбкой сказал Рустам

«Смотреть по телевизору, как убивают мирных жителей? Для меня это не вариант!»

34-летний Александр Мельников из Альметьевска – отец пятерых детей. Немногословный, сдержанный на эмоции, чуть смущенный количеством камер и журналистов. Но даже небольшое стеснение не смогло скрыть выправку бывшего спецназовца.

Александр Мельников из Альметьевска – отец пятерых детей. Даже небольшое стеснение не смогло скрыть выправку бывшего спецназовца Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вопрос о том, идти добровольцем или нет, у Александра не возникал. На семейном совете единогласно решили – нужно помочь нашим ребятам на Украине.

«Я решил выполнить свой долг гражданина. Жена сказала: ‘’Решил, значит езжай. Я тебя поддержу’’. Родители, конечно, переживают. Но отговаривать не стали. Только попросили: ‘’Вернись живым и здоровым. Нам большего не надо’’. Мои деды воевали. И чтобы я, здоровый мужик, дома сидел, все по телевизору смотрел – как убивают мирных жителей?! Для меня это не вариант», – рассказал Александр.

«Мне мама сказала: ‘’Сынок, пора ехать!’’»

Эмиль Кужаков – инструктор по вождению танков из Казани – контрактник со стажем. За плечами 8 лет службы в Казани и Оренбургской области. Продолжить свою военную карьеру решил, отправившись добровольцем на специальную военную операцию на Украину. Ни страха, ни сомнений у Эмиля не было.

Эмиль Кужаков – инструктор по вождению танков из Казани – контрактник со стажем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас в огромном информационном поле потоком идут новости о том, что происходит в ДНР и ЛНР. Учитывая все факторы, твердо решил – нужно ехать. Помогать нашим ребятам. Супруга с маленьким сынишкой поддержали. Родители изначально были настроены положительно. Мама так вообще сказала: ’’Сынок, пора ехать’’. Морально, физически и духовно я абсолютно готов. Материальных проблем, слава Богу, нет. Так что, финансовый вопрос для меня значения не имеет. Главное – помочь нашим!» – рассказал Эмиль.

«Помочь своим, держать оружие в руках – для меня гордость!»

Самый младший из сегодняшних добровольцев – Павел Шевчук из Высокогорского района Татарстана. Только вчера юноша отметил свое 23-летие, а сегодня уже собирается в зону спецоперации на Украину. Дома Павла остаются ждать молодая супруга и бабушка. И, как признал сам контрактник, по возвращении домой он планирует «продолжить свое семейство».

Павел Шевчук из Высокогорского района Татарстана. Только вчера юноша отметил свое 23-летие, а сегодня уже собирается в зону спецоперации на Украину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я прошел срочную службу, потом вернулся домой, устроился товароведом. От военкома узнал, что можно пойти по контракту на Украину, помогать нашим ребятам. У меня дед военный и мне всегда хотелось продолжить наш военный род, не опозорить его. Вся моя жизнь так или иначе связана с военными, с армией. Для меня, помочь своим, держать оружие в руках – гордость. Жена, конечно переживает. Но отпустила меня, доверилась. Бабушка, приняла новость, что я поеду участвовать в спецоперации философски – дала несколько советов. И я, безусловно, волнуюсь. Живой ведь. Но гордость от того, что я буду выступать за Родину, перекрывает любой страх», – с улыбкой рассказал Павел.

