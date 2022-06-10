«Ребята плечом к плечу будут защищать Родину»: в Татарстане набирают именные батальоны

Цвет нации, лучшие из лучших – только такие добровольцы могут попасть на военную службу по контракту. Кандидат пройдет многоэтапную тщательнейшую проверку, и только потом с ним заключат контракт. Желающих, говорят специалисты военного комиссариата, очень много, но берут лишь самых достойных татарстанцев.

Евгений Токмаков: «Задумка такова, что батальоны должны быть сформированы только из уроженцев Татарстана, чтобы вместе шли и выполняли поставленные задачи» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Они встанут в строй, плечом к плечу»

В Татарстане формируют именные батальоны, в которые набирают служащих по контракту в Татарстане. Попасть туда может не только человек, который отслужил в армии и уже знаком с боевыми задачами, но и любой желающий татарстанец. Главное, чтобы доброволец подошел по всем параметрам, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани майор Евгений Токмаков.

«Задумка такова, что батальоны должны быть сформированы только из уроженцев Татарстана, чтобы они встали в строй, плечом к плечу, знали друг друга, вместе шли и выполняли поставленные задачи», – объяснил Евгений Токмаков.

Таких батальонов будет два, каждому из них будет присвоено имя. Сколько именно человек будет в этом формировании, неизвестно, совсем необязательно, как объяснил Евгений Токмаков, что их будет именно столько, сколько положено в обычном батальоне. Задача – создать сплоченную подготовленную команду, готовую к выполнению боевых задач.

После того как закончится набор, все новобранцы обязательно отправятся на военную подготовку. И только через месяц их оправят в зоны боевых задач, в том числе и на Украину. У именных батальонов будут свои командиры, опознавательные знаки, шевроны. Контракт будет заключаться на срок от четырех месяцев.

«На службу по контракту возьмут только лучших»

Хорошая физическая подготовка, психологическая устойчивость, возраст от 18 до 50 лет, положительные характеристики от участкового, с места жительства и работы и, главное, желание встать на защиту своей Родины – именно по этим параметрам ведется отбор будущих контрактников.

«Желающий попасть на службу по контракту может подойти в пункт отбора. У нас в Казани работают 15 человек. Весь личный состав как минимум служил в зонах боевых действий и знаком с ними не понаслышке. Они понимают, что это такое, и делятся своим опытом с новобранцами. Хочу отметить, что у нас нет задачи поставить всех в строй здесь и сейчас», – отметил Токмаков.

Желающих поступить на контрактную службу с каждым годом все больше, отметил офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Рустам Сафиуллин.

Рустам Сафиуллин: «Ребята должны быть готовы ко всему, достойно защищать нашу Родину и нести высокий статус военнослужащего Российской армии» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Требования к кандидатам очень серьезные. Безусловно, у него должно быть хорошее состояние здоровья, морально-психологические качества. У кандидата обязательно должно быть высшее или среднее специальное образование, и, конечно же, у него не должно быть судимостей. Хочу отметить, что работа по приему на контрактную службу в республике ведется с 2012 года. Все желающие, как правило, уже отслужили в армии и даже побывали в зонах боевых действий. Поэтому в этом плане ребята уже подготовлены», – рассказал Сафиуллин.

Рустам Сафиуллин добавил, что в первую очередь приоритет отдается кандидатам, которые уже прошли срочную службу или участвовали в боевых действиях.

«Ребята должны быть готовы ко всему, достойно защищать нашу Родину и нести высокий статус военнослужащего Российской армии», – отметил Сафиуллин.

«Зарплата достойная, зависит от места и характера службы»

После подписания контракта военнослужащему выплатят единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Сумма самого контракта будет зависеть от региона, куда отправится служащий.

«В армии нет такого понятия, как среднее денежное довольствие. В каждом субъекте или регионе страны есть свои коэффициенты и надбавки. Например, если военнослужащий будет работать водителем, то он будет получать набавку в 20%. А если он будет служить на военной базе в Таджикистане, то он будет получать еще и повышенный районный коэффициент. То есть денежное довольствие оформляется сугубо индивидуально», – рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани майор Евгений Токмаков.

Сержант Булат Рамазанов, узнав о начале спецоперации, не смог остаться в стороне Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«У всех ребят боевой настрой»

Настоящий патриот, человек, который хочет помочь людям, исполнить свой долг перед Родиной, – таков портрет желающего поступить на военную службу по контракту. Стоит отметить, что с начала объявления специальной военной операции на Украину из Татарстана ушли служить более пятисот контрактников.

Сержант Булат Рамазанов, узнав о начале спецоперации, не смог остаться в стороне. Казанец подписал контракт и отправился в войсковую часть в Самарскую область. Службу начал проходить с 12 марта.

24 апреля молодой человек получил осколочное ранение, после чего его отправили в военный госпиталь в Подмосковье. Пройдя лечение, сержант вернулся в Казань, в свою войсковую часть.

«Настрой у всех ребят боевой. Все подготовленные, готовы выполнять все поставленные задачи. Большинство из тех, кто пришел на службу по контракту, пришли не за деньгами. Они хотят помогать тем, кто сейчас в зоне СВО нуждается в нашей помощи и защите», – рассказал Булат Рамазанов.

Все желающие вступить в именные батальоны могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или на пункт отбора в Казани по адресу ул. Аэропортовская, 1.