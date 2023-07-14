Татьяна Москалькова обвинила вузы в нарушении закона о квотах для детей бойцов СВО

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В нарушении закона о предоставлении квот для поступления детям участников специальной военной операции (СВО) обвинила руководство некоторых российских вузов омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В своем телеграм-канале она сообщила, что ей все чаще приходится сталкиваться с обращениями по данному поводу.

«Считаю, что это грубое нарушение федеральных законов "О свободе совести и о религиозных объединениях" и "Об образовании в Российской Федерации", которые были доработаны в рамках Указа Президента по поддержке детей военнослужащих», – написала Москалькова.

Напомним, что в рамках упомянутых омбудсменом законов российские вузы обязаны предоставлять отдельную квоту детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что поступать в вузы по этой квоте абитуриенты будут по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, предоставят возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023/2024 учебном году.

В вузах Казани, к примеру, в этом году выделена специальная квота в 1300 мест для поступления детей участников СВО и других категорий военнослужащих. Об этом сообщала председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.