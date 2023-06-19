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Голикова: Участники спецоперации будут поступать в вузы по отдельной квоте
В Правительстве России прорабатывают инициативу по установлению льгот для участников специальной военной операции (СВО), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Среди принятых решений – введение отдельной квоты на поступление в вузы для участников СВО и детей медработников, погибших от Covid-19.
Поступать в вузы по этой квоте абитуриенты будут по результатам вступительных испытаний. Тем, кто уже учится на платной основе, предоставят возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023/2024 учебном году, сообщает пресс-служба Кабмина.
Детей медицинских работников, погибших от Covid-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, но без вступительных испытаний.
Помимо этого, участникам СВО и детям медработников, погибших от Covid-19 при исполнении трудовых обязанностей, предоставят право обучаться бесплатно на подготовительном отделении.
Сейчас принятые решения готовятся к окончательному законодательному оформлению и принятию.
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