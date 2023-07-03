Квота для детей бойцов СВО и новые специальности: что предложат абитуриентам вузы Казани

Евгений Чекашов стал новым руководителем оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — генеральным директором УК «ПЖКХ»

Фото: kzn.ru

«У нас цель одна — Казань должна быть чистой и ухоженной столицей»

Деловой понедельник в Казани начался с объявления кадровых изменений. Глава города Ильсур Метшин представил нового руководителя оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — генерального директора УК «ПЖКХ» Евгения Чекашова.

«Евгений Андреевич — человек всем известный, депутат городской Думы, возглавляет Комиссию по делам молодежи, физкультуры и спорта. Кроме того, последнее время он работал над важным направлением в Региональном центре общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан. Надо отметить, что сферу ЖКХ Евгений Андреевич знает вдоль и поперек», — сказал мэр.

Главной задачей нового руководителя предприятия станет своевременное и качественное оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов: ежедневно 1,3 млн жителей столицы республики вырабатывают тысячи тонн мусора.

Ежедневно 1,3 млн жителей столицы республики вырабатывают тысячи тонн мусора Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Безусловно, в непростой момент Евгений Андреевич возглавил „ПЖКХ“. На сегодняшний день накопился немаленький клубок проблем в сфере обращения с отходами во всей западной зоне, к которой относится Казань. Есть проблемы и в законодательстве на федеральном уровне, но недовольство жителей Казани не объяснишь пробелами в законе или какими-то нестыковками», — подчеркнул Метшин.

Он отметил, что тема утилизации, сортировки и переработки отходов — одна из популярных в средствах массовой информации, в общественной приемной мэрии Казани и системе «Народный контроль».

«У нас цель одна — Казань должна быть чистой и ухоженной столицей. Этот вопрос должен быть решен системным подходом. Поэтому пожелаем успешной работы и кроме чистоты, безусловно, одним из ваших направлений должно быть внимание к экологии всей республики», — заключил градоначальник.

Ильсур Метшин отметил, что тема утилизации, сортировки и переработки отходов — одна из популярных в СМИ, в общественной приемной мэрии Казани и системе «Народный контроль» Фото: kzn.ru

«На новый учебный год вузам Казани выделено более 13 тыс. бюджетных мест»

Поднимая тему образования, мэр Казани Ильсур Метшин обратил особое внимание, что на этой неделе, с 6 июля, начинается второй этап приемной кампании по зачислению детей в первые классы.

«Речь идет о детях, которые проживают не на закрепленной за школой территории. Ребенка зачислят только при наличии свободных мест. Главы районных администраций, управление образования, я прошу уделить этому внимание, чтобы никаких нарушений не было и по месту жительства — в первую очередь», — поручил градоначальник.

О новых льготах, специальностях и учебных заведениях на деловом понедельнике рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Алия Загидуллина уточнила, что в университетах города наибольшее число бюджетных мест выделено на инженерно-технические специальности и педагогику Фото: kzn.ru

В этом году казанские школы окончили 18,8 тыс. выпускников, из них 6 тысяч — одиннадцатиклассники. Приемная кампания в вузы началась 20 июня и продлится до 1 августа. В колледжах прием документов абитуриентов стартовал с 15 июня и завершится 15 августа.

«В рамках средств федерального бюджета и бюджета республики Татарстан на новый учебный год вузам Казани выделено более 13 тыс. бюджетных мест, 18 тыс. коммерческих и около 2 тыс. мест для целевого обучения», — уточнила Загидуллина. Негосударственные вузы организовали 274 бюджетных места.

Алия Загидуллина уточнила, что в университетах города наибольшее число бюджетных мест выделено на инженерно-технические специальности и педагогику. Традиционно по количеству бюджетных мест на бакалавриат лидирует Казанский федеральный университет — их почти 4 тыс. Затем идут Казанский национальный исследовательский технологический университет (КХТИ), Казанский национальный исследовательский технический университет (КАИ) и Казанский энергетический университет.

В ссузах выделено 6,2 тыс. бюджетных, 7,2 тыс. коммерческих и 647 целевых мест. Наибольшее количество бюджетников выбирают машиностроение, сервис и туризм, технику и технологии строительства, здравоохранение.

Традиционно по количеству бюджетных мест на бакалавриат лидирует Казанский федеральный университет — их почти 4 тыс. Фото: © «Татар-информ»

«Исторически Казань — один из главных центров высшего образования в России»

По программе бакалавриата в новом учебном году вузы Казани объявили набор студентов на семь новых специальностей, в том числе теплоэнергетику и теплотехнику, ландшафтную архитектуру, информационные системы и технологии, биотехнологии.

В профессиональных образовательных организациях открылось 25 новых специальностей. Также двери распахнул новый колледж Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. На выбор абитуриентам здесь представлено пять новых специальностей.

«Исторически Казань — один из главных центров высшего образования в России. Каждое лето наш город становится магнитом для десятков тысяч абитуриентов со всей страны и зарубежья. Этому способствует не только многообразие образовательных учреждений, но и красивый благоустроенный город с различной инфраструктурой», — заметила Алия Загидуллина.

Всего в 2022/2023 учебном году в Казани обучались 158 тыс. студентов в 30 вузах и 38 профессиональных образовательных организациях.

В прошлом году в Казани из 84 одиннадцатиклассников, набравших на ЕГЭ 100 баллов, 32 остались учиться в родном городе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Абитуриенты из Белгородской области смогут поступить в вузы Казани на особых условиях»

В вузах столицы Татарстана выделена специальная квота в 1,3 тыс. мест для поступления детей участников специальной военной операции на Украине и других категорий военнослужащих.

Спикер уточнила, что на данные места смогут претендовать дети граждан, принимающих участие в специальной военной операции, дети военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах, а также Герои Российской Федерации и лица, награжденные тремя орденами Мужества.

Абитуриенты из Белгородской области так же смогут поступить в вузы столицы Татарстана на особых условиях.

«Приказом Минпросвещения выпускники общеобразовательных организаций Белгородской области смогут поступать в этом году по вступительному испытанию в формате собеседования», — пояснила председатель Комитета по делам детей и молодежи.

Доля иностранных студентов в столице Татарстана по-прежнему велика Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вузы Казани наиболее привлекательны для абитуриентов из Туркменистана, Узбекистана, Египта, Китая и Ирана»

В прошлом году в Казани из 84 одиннадцатиклассников, набравших на Едином государственном экзамене 100 баллов, 32 остались учиться в родном городе. Это 38% выпускников.

При этом доля иностранных студентов в столице Татарстана по-прежнему велика, что говорит о высокой востребованности вузов и престижности образования в Казани, отметила Загидуллина.

Сейчас здесь обучаются 20,9 тыс. иностранных студентов. Они приехали получать образование из 127 стран.

«Самое большое количество обучается в Казанском федеральном университете (КФУ), Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ-КХТИ), Казанской государственной медицинской академии (КГМА). Вузы Казани являются наиболее привлекательными для абитуриентов из Туркменистана, Узбекистана, Египта, Китая и Ирана», — заключила председатель комитета.

«Мы рады абитуриентам из других городов, регионов и стран. Готовы гарантировать, что студенческие годы, проведенные в Казани, будут наполнены интересными событиями, станут незабываемыми и лучшими годами в жизни», — заверил глава исполкома Рустем Гафаров.

Рустем Гафаров: «Готовы гарантировать, что студенческие годы, проведенные в Казани, будут наполнены интересными событиями» Фото: kzn.ru

Также Гафаров поручил руководителю управления образования Иреку Ризванову следить за судьбой казанских выпускников.

«Сегодня Казань дает много возможностей учебы по разным направлениям и для дальнейшего применения полученных знаний, выстраивания карьеры в городе», — сказал руководитель исполкома.

«Культурное многообразие Поволжского региона представят в парке Горького»

О проектах в сфере национальной политики рассказала заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова. В предстоящие два летних месяца в Казани запланированы танцевальные мастер-классы, просветительские встречи и этнический фестиваль.

Так, в казанском парке им. Горького 5 июля состоится первое в этом году мероприятие просветительского проекта «Древо жизни», посвященное башкирской культуре. Событие пройдет в рамках Года национальных культур и традиций, объявленного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

О проектах в сфере национальной политики рассказала заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова Фото: kzn.ru

Гости смогут познакомиться с традиционными костюмами, украшениями, декоративно-прикладным искусством, традиционными играми, пословицами, музыкальными инструментами башкир, а также получить уроки игры на традиционных башкирских инструментах — кубызе и курае. Помимо этого, для всех желающих будут организованы мастер-классы по изготовлению башкирского нагрудного украшения, росписи деревянной посуды, созданию брошей с башкирским орнаментом, войлоковалянию и вышивке.

«Подготовлена программа и для самых маленьких участников праздника. Это и квест, и сказки, и игры. А на главной площадке состоится мастер-класс по башкирскому танцу, который проведут участники проекта „Самауырлы ритайым“ из Уфы», — добавила Гузель Сагитова.

Самым же ожидаемым событием вечера станет выступление популярного кураиста из Республики Башкортостан, лауреата международных и всероссийских конкурсов Юлая Касимова.

Просветительский проект «Древо жизни» будет проводиться на территории Казани во второй раз: следующее событие, 19 июля, будет посвящено русской культуре, 2 августа — татарской. Позднее, 22 августа, состоится итоговое мероприятие — «Созвездие народов».

5 июля состоится первое в этом году мероприятие просветительского проекта «Древо жизни», посвященное башкирской культуре Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В парке имени Горького соберутся представители семи коренных народов Татарстана. Гости праздника смогут увидеть все культурное многообразие Поволжского региона», — отметила Сагитова.

«Под „Туган як“ с одинаковым азартом пританцовывали и татары, и русские, и жители других национальностей»

«Событийные мероприятия летом не останавливаются ни на один день. Они перемещаются под открытое небо, что позволяет максимально расширить круг зрителей и участников. В частности, продолжается большая программа, посвященная Году национальных культур и традиций», — прокомментировал культурную жизнь города мэр Казани Ильсур Метшин.

Так, 12 августа в третий раз состоится фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Мероприятие впервые пройдет в парке имени Горького.

«Фестиваль направлен на переосмысление старинных народных традиций, культурных особенностей и поиск современного звучания фольклорных мотивов. Главной точкой притяжения станет концертная площадка. Сейчас завершается работа над составлением программы и выступлением артистов. Имена хедлайнеров пока держим в секрете», — отметила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

В течение всего лета всех желающих будут бесплатно обучать видам татарского танца в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» Фото: kzn.ru

Кроме того, с 15 июня стартовал третий летний сезон проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт». В этом году все мастер-классы будут проходить на набережной озера Кабан — каждый четверг в 18.00. В течение всего лета всех желающих будут бесплатно обучать видам татарского танца. Мастер-классы проходят на татарском языке.

«В последние годы сформировался пул не просто познавательных, но по-настоящему модных событий, которые посвящены национальной культуре, такие как этнический фестиваль „Итиль“. Мы не раз наблюдали, как под известную песню „Туган як“ с одинаковым азартом пританцовывали и татары, и русские, и жители других национальностей, и гости города, которые не знают татарский язык», — отметил Мэр Казани Ильсур Метшин.

«Нужно наращивать инфраструктуру для домашних животных»

О реализации муниципального проекта «Казань — город без брошенных животных» рассказал замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. По словам докладчика, в этом году в столице Татарстана появятся четыре новые муниципальные площадки для выгула собак.

Искандер Гиниятуллин рассказа о реализации муниципального проекта «Казань — город без брошенных животных» Фото: kzn.ru

Объекты построят на улицах Лукина, Заря, Революционная и Салимжанова. Спикер отметил, что такие площадки востребованы жителями города для прогулок с питомцами и их дрессировки. «В парках, на площадках для выгула животных проводятся встречи заинтересованных собаководов с профессиональным кинологом, где разбираются приемы дрессировки домашних питомцев, проводятся занятия и тренировки», — добавил Гиниятуллин.

С начала этого года в городе прошло семь таких встреч.

«В городе, конечно, нужно гораздо больше, чем четыре площадки. Давайте соберемся и обсудим, нужно наращивать инфраструктуру для домашних животных», — прокомментировал Ильсур Метшин.

Кроме того, в Казани количество заявок на отлов бездомных собак сократилось на 30%, а нападений на людей — на 29%. «Сегодня мы фиксируем снижение количества заявок на отлов на 30% — 2 тысячи 58 за первые пять месяцев этого года вместо почти 3 тыс. за аналогичный период прошлого года», — уточнил Гиниятуллин.

В этом году в столице Татарстана появятся четыре новые муниципальные площадки для выгула собак Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жалобы от горожан на безнадзорных собак также стали поступать реже. «Сократилось число жалоб горожан на безнадзорных животных в городе на 40%. И важно, что число укусов граждан бездомными животными также уменьшилось на 29%, почти на треть. Это зримые результаты программы „Казань без брошенных животных“», — пояснил он.

Градоначальник назвал озвученные показатели «первой крупной победой». Тем не менее, проект «Казань без брошенных животных» стартовал два года назад и для достижения цели стать городом без брошенных животных потребуется не один год.

«Вопрос с повестки дня мы не снимаем, потому что это прямо касается безопасности детей и взрослого населения, а также гуманного отношения к животным», — заключил глава города Ильсур Метшин.