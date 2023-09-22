Татьяна Ларионова о включении обсерваторий в список ЮНЕСКО: «Это великая победа России»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова оценила это событие как «великую победу России».

В ночь с 21 на 22 сентября в аэропорт Казани прибыла татарстанская делегация, участвовавшая в 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде, где и было принято такое решение.

«На сессии мы были единой командой, мы были единомышленниками в части знания и понимания своей номинации, ее значимости. Оценка труда наших специалистов, ученых была общей. Поэтому и были общие надежды на победу и уверенность в ней. И эта победа прежде всего гуманитарная, это великая победа нашей страны», — сказала журналистам парламентарий по прибытии из Саудовской Аравии.

Ларионова заметила, что в России находится 21 объект Всемирного культурного наследия, из них четыре расположены на территории Татарстана. Помимо обсерваторий, это историко-архитектурный комплекс Казанского кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

«Это самое большое количество объектов в России. И от нашей страны это единственный такой объект. В основном православные, религиозные, исторические, культурные объекты, но не с научной составляющей, как наши обсерватории. Мы не случайно эту номинацию готовили в том числе с участием специалистов Роскосмоса. Для нас это было новое», — подчеркнула она.



По словам депутата, вся работа проводилась под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, которую возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы видим, как меняется облик наших объектов — Казанский Кремль, древний Болгар, остров-град Свияжск. Ими восхищаются и удивляются. Вот такая же судьба ждет обсерватории. Поскольку включение в список ЮНЕСКО свидетельствует о том, что количество туристов будет приумножаться», — отметила парламентарий.

Так, в 2010 году Свияжск посетило всего 7 тыс. туристов, а в прошлом году — 1,1 млн. «Вот что значит для людей объект, который включен в список ЮНЕСКО», — констатировала спикер.

Она убеждена, что теперь и территория КФУ, где расположена Казанская городская астрономическая обсерватория, будет более посещаемой, как и обсерватория, которая находится в Зеленодольском районе.

«Работа по каждому объекту, который мы рассматривали, — это прежде всего научные изыскания. Конечно, это очень серьезная профессиональная работа», — резюмировала Ларионова.

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета были включены в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2020 году. Обсерватория имени В. П. Энгельгардта была открыта в 1901 году после того, как астроном и общественный деятель Василий Энгельгардт передал Казанскому императорскому университету уникальное астрономическое оборудование своей частной обсерватории в Дрездене.

Обсерватория Казанского императорского университета, находящаяся во дворе главного здания вуза, была возведена раньше, в 1837 году

Ранее Президент России Владимир Путин назвал сбережение культурного и духовного наследия одним из ключевых государственных приоритетов.