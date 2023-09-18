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Минниханов поздравил татарстанцев с включением обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков своего Telegram-канала с включением астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Хорошая новость пришла из Саудовской Аравии. Сегодня там состоялась расширенная сессия комитета ЮНЕСКО. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включили в список Всемирного наследия! Поздравляю!» — написал Раис РТ.
«Отдельная благодарность нашему Минтимеру Шариповичу [Шаймиеву, Государственному Советнику РТ]», — добавил Рустам Минниханов.
Объектами Всемирного наследия были признаны находящаяся во дворе главного здания вуза обсерватория Казанского императорского университета, которая была возведена в 1837 году, и загородный комплекс обсерватории имени В. П. Энгельгардта в Зеленодольском районе РТ, который был построен в 1901 году.
Соответствующее решение сегодня было принято на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, о чем сообщал «Татар-информ».
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