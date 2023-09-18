Минниханов поздравил татарстанцев с включением обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков своего Telegram-канала с включением астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Хорошая новость пришла из Саудовской Аравии. Сегодня там состоялась расширенная сессия комитета ЮНЕСКО. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включили в список Всемирного наследия! Поздравляю!» — написал Раис РТ.

«Отдельная благодарность нашему Минтимеру Шариповичу [Шаймиеву, Государственному Советнику РТ]», — добавил Рустам Минниханов.

Объектами Всемирного наследия были признаны находящаяся во дворе главного здания вуза обсерватория Казанского императорского университета, которая была возведена в 1837 году, и загородный комплекс обсерватории имени В. П. Энгельгардта в Зеленодольском районе РТ, который был построен в 1901 году.

Соответствующее решение сегодня было принято на 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, о чем сообщал «Татар-информ».