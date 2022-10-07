Ларионова: Путин помог изменить облик Татарстана, поддержав судьбоносные идеи его властей

В сложное, перестроечное, экономически нестабильное время Президент России Владимир Путин лично поддержал инициативу первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева запустить в Казани программу ликвидации ветхого жилья. Это решение стало судьбоносным и полностью изменило облик Казани и республики. Об этом в беседе «Татар-информом» рассказала депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова.

«С 2004 года было возведено 1 763 новых жилых дома, введено в действие жилье общей площадью в 2,7 миллиона квадратных метров, построено и бесплатно передано для переселения граждан из ветхого жилья 48,6 тыс. квартир. Колоссальные цифры! Преобразилась Казань, республика — во многом это именно результаты действия этой программы», — отметила она.

Политик напомнила, что именно Путин первым поддержал уникальную программу по возрождению Болгара и Свияжска, предложенную Шаймиевым. За десять лет благодаря поддержке государства там удалось построить и отреставрировать более ста исторических объектов, создать 28 уникальных музейных площадок, современную транспортную и инженерную инфраструктуру. Благодаря этому туристический поток в этих городах ощутимо увеличился.

Ларионова обратила внимание на то, что Древний Болгар, Успенский собор и Успенский монастырь Свияжска позднее получили статус объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а значит весь мир признал их универсальную ценность.

«Можно продолжать долго. Создание Болгарской исламской академии, воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери и создание первых в стране полилингвлаьных образовательных комплексов „Адымнар — путь к знаниям и согласию“ — все последующие значимые объекты фонда „Возрождение“ реализуются при поддержке Владимира Владимировича Путина со взглядом на перспективы развития республики и во благо всего многонационального народа нашей страны», — подчеркнула депутат.

Сегодня глава российского государства празднует свое 70-летие. Ранее «Татар-информ» сообщал, что ко дню рождения Путина на медиафасаде «Ак Барс Арены» появилась его цитата. Президент Татарстана Рустам Минниханов от имени всех жителей республики и от себя лично поздравил российского лидера.