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Общество 23 сентября 2024 10:23

Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию

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Гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию. Об этом она сообщила в личном телеграм-канале.

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала гендиректор маркет-плейса.

В июле этого года основатель сети маркетплейсов Wildberries, бизнес-леди Татьяна Бакальчук подтвердила, что разводится со своим супругом Владиславом.

На прошлой неделе у головного офиса Wildberries недалеко от московского Кремля произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия. Вооруженная группа под руководством Владислава Бакальчука пыталась захватить офисы компании в Москве. В результате вооруженной разборки убиты два человека и пострадали семеро, в том числе двое правоохранителей.

СК России возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Бакальчуку и еще шести фигурантам дела предъявлено обвинение. В СМИ сообщают о 30 задержанных по этому чрезвычайному происшествию.

#wildberries #разводы
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