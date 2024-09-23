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Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию
Гендиректор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию. Об этом она сообщила в личном телеграм-канале.
«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала гендиректор маркет-плейса.
В июле этого года основатель сети маркетплейсов Wildberries, бизнес-леди Татьяна Бакальчук подтвердила, что разводится со своим супругом Владиславом.
На прошлой неделе у головного офиса Wildberries недалеко от московского Кремля произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия. Вооруженная группа под руководством Владислава Бакальчука пыталась захватить офисы компании в Москве. В результате вооруженной разборки убиты два человека и пострадали семеро, в том числе двое правоохранителей.
СК России возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Бакальчуку и еще шести фигурантам дела предъявлено обвинение. В СМИ сообщают о 30 задержанных по этому чрезвычайному происшествию.
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