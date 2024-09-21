Госсовет стабильности, перестрелка у Кремля и сотня Ту-214 для S7: обзор событий недели

На этой неделе состоялась первая сессия только что избранного Государственного Совета Татарстана VII созыва

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рождение нового старого парламента: состоялась первая сессия Госсовета Татарстана

На этой неделе состоялась первая сессия только что избранного Государственного Совета Татарстана VII созыва. Вчерашнее заседание было интересно тем, что решало несколько ключевых организационных вопросов: избирались председатель парламента и его заместители, определялись состав и руководство восьми комитетов, а также депутаты, которые будут работать на постоянной профессиональной основе.

В итоге руководящий состав нового Госсовета явил собой просто образец преемственности. 77-летний Фарид Мухаметшин снова был избран председателем Госсовета Татарстана. Эту должность он занимает с 1998 года. Как говорят в народе, стабильность – признак мастерства. А с искусством парламентаризма у Мухаметшина полный порядок, отсюда и такое уникальное политическое долгожительство.

Заместителями председателя Госсовета Татарстана избраны, как и в прошлом созыве, Марат Ахметов и Юрий Камалтынов, секретарем Госсовета РТ вновь стала Лилия Маврина.

На должность председателя Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению избран Альберт Хабибуллин, по бюджету, налогам и финансам — Леонид Якунин, по жилищной политике и инфраструктурному развитию — Андрей Егоров, по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике — Азат Хамаев, по социальной политике — Светлана Захарова, по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — Айрат Зарипов. Большинством голосов все они сохранили свои посты в седьмом созыве.

Только два комитета возглавили новые руководители. Председателем Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству стал Рягат Хусаинов – экс-глава Лениногорского района. В шестом созыве этот комитет возглавлял теперь уже бывший депутат Лутфулла Шафигуллин.

В продемонстрированной на сессии Госсовета стабильности есть свой резон Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А на должность председателя Комитета по законности и правопорядку избран Александр Чубаров. В Госсовете предыдущего созыва он был заместителем председателя, а возглавлял комитет Шакир Ягудин, пожелавший уйти на пенсию и не участвовать в парламентских выборах.

Хочется особо отметить, что в составе депутатов Госсовета Татарстана, избранных для работы на постоянной профессиональной основе, два участника СВО – это Герой России единоросс Расим Баксиков и доброволец СВО, удостоенный ордена Мужества, самовыдвиженец Эдуард Шарафиев.

В продемонстрированной на сессии Госсовета стабильности есть свой резон.

«Мы практически сохранили преемственность руководителей парламентских комитетов шестого созыва. Опытные люди, практику имеют. Думаю, им не надо терять время – полгода на то, чтобы вникать, изучать. С завтрашнего дня, а можно и сегодня, приступить к этой серьезной и ответственной работе», – заявил Фарид Мухаметшин.

Наверное, это правильное мышление. Времени на раскачку нет, работать парламенту необходимо уже сейчас на самых высоких оборотах. Так что лучше без перемен, чем с бесом перемен.

В пятницу на внеочередной сессии муниципального совета Лениногорского района в качестве врио руководителя исполкома был представлен 44-летний Марат Гирфанов Фото: предоставлено пресс-службой Лениногорского района

Только доморощенные: представлены новые руководители трех районов Татарстана

В новый парламент республики вошли и трое бывших глав муниципальных районов республики – Тюлячинского, Лениногорского и Аксубаевского. Речь о Назипе Хазипове, Рягате Хусаинове и Камиле Гильманове соответственно. По закону они не имеют права совмещать должность главы муниципалитета с мандатом депутата. А это значит, что эти районы должны получить новых руководителей.

В пятницу на внеочередной сессии муниципального совета Лениногорского района в качестве врио руководителя исполкома был представлен 44-летний Марат Гирфанов. Его отец родом из села Елхово Лениногорского района, а значит, нового руководителя вполне можно называть доромощенным, как выразился руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. С 2010 года Гирфанов трудился в исполкоме соседнего Альметьевского района, в 2012-м он его (исполком) возглавил и руководил им до 2021-го. Так что это достаточно опытный руководитель с большим стажем муниципальной службы, тем более с корнями из Лениногорского района. У него все должно получиться на высоком уровне.

Аксубаевский район возглавит проректор КФУ Алмаз Мингулов Фото: © «Сельская новь», aksubaevo.ru

Также стало известно, что Аксубаевский район возглавит проректор КФУ Алмаз Мингулов, а Тюлячинский — многолетний районный замруководителя исполкома и замглавы Айрат Фатхуллин.

41-летний Мингулов также не чужой для своего нынешнего места работы человек – он родом из деревни Караса, что в 13 километрах от пгт Аксубаево. До КФУ Мингулов работал в Министерстве по делам молодежи и спорту Татарстана в должности замминистра. А до этого – в исполкоме Казани, где прошел путь от главного специалиста и начальника отдела энергосбережения до зампредседателя Комитета экономического развития столичной мэрии. Так что работа в муниципалитете ему знакома и понятна.

43-летний Айрат Фатхуллин тоже местный для Тюлячей – он родом из деревни Большая Меша, где начал свой трудовой путь в качестве педагога по физическому воспитанию в местной школе Фото: tulachi.ru

43-летний Айрат Фатхуллин тоже местный для Тюлячей – он родом из деревни Большая Меша, где начал свой трудовой путь в качестве педагога по физическому воспитанию в местной школе. В 2006 году Фатхуллин избрался уже главой сельского поселения, а в 2008-м стал замруководителя исполкома Тюлячинского района. Так что за 16 лет работы в структурах районной администрации получил огромный опыт в сфере муниципального управления.

Мингулов и Гирфанов будут пока трудиться с приставками «врио» руководителя исполкома до ближайших выборов депутатов местного муниципального совета. Только став депутатами, они могут быть избраны на пост главы района. Исключение составляет лишь Айрат Фатхуллин – он уже действующий депутат Тюлячинского райсовета, а значит, мог сразу баллотироваться на пост главы.

Как видим, логика назначения новых руководителей довольно прозрачна – это люди с корнями из возглавляемых районов, с большим опытом муниципальной службы, и они находятся в самом расцвете сил, в возрасте мудрости и энергии. А это означает, что не будет никаких пробуксовок, долгих врабатываний и прочих факторов, мешающих работе на таком ответственном посту. В данном случае можно говорить об «идеальном кадровом выборе».

Медицинские работники эвакуируют раненного полицейского у офиса Wildberries в Москве Фото: © Антон Вылекжанин, РИА Новости

Они сражались за Wildberries: в центре Москвы произошла перестрелка между представителями собственников маркетплейса

Всю страну 18 сентября взволновала криминальная разборка в центре столицы в нескольких сотнях метров от московского Кремля. Среди бела дня у офиса Wildberries произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия. Вооруженная группа под руководством Владислава Бакальчука, супруга соосновательницы и генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, пыталась захватить офисы компании в Москве. В результате вооруженной разборки по образу и подобию лихих 90-х были убиты два человека и пострадали семеро, в том числе двое правоохранителей.

СК России возбудил уголовное дело по факту стрельбы, а именно по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Самоуправство» УК РФ. Бакальчуку и еще шести фигурантам дела предъявлено обвинение. В СМИ сообщают о 30 задержанных по этому чрезвычайному происшествию.

Налицо ситуация, когда склоки между учредителями маркетплейса-гиганта и их окружением достигли такой кульминации, что некоторые персоны напрочь лишились разума. Устраивать кровавую разборку в центре столицы, словно в 90-х годах, да еще когда страна проводит СВО на Украине, – это просто самое настоящее безумие, которое должно быть сурово наказано. Супруги Бакальчук в рамках бракоразводного процесса делят Wildberries. Дело, как говорится, житейское – суд в помощь. Но почему-то жажда наживы отключает им мозг, и вместо цивилизованного суда в ход пошла стрельба.

Может быть, государству следует вмешаться в процессы, происходящие вокруг Wildberries? Тем более что от стабильности работы маркетплейса зависят судьбы сотни тысяч предпринимателей, открывших пункты выдачи заказов. Уже заговорили о его национализации. В любом случае государству следует что-то придумать, чтобы унять нездоровые страсти вокруг Wildberries.

Неуязвимый Трамп: очередное покушение на бывшего президента США

Покушения на жизнь Дональда Трампа стали происходить в последнее время с пугающей регулярностью. На этой неделе состоялось новое. Когда кандидат в президенты США отдыхал в гольф-клубе Trump International во Флориде, недалеко от него послышались выстрелы. Секретная служба США позже подтвердила, что сотрудник ведомства открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории клуба.

Личность подозреваемого оперативно раскрыли, он был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов. Быстро выяснилось, что демократ оказался ярым сторонником Украины, что дало немало пищи для подозрений в причастности к этому инциденту украинского руководства. Ведь Трамп занимает на словах отрицательную позицию по отношению к оказанию США военной помощи Украине.

Между тем сам бывший президент не пострадал. Он оперативно вышел на связь и много шутил, что ему не дали доиграть партию в гольф. Конечно, харизматичный политик не преминул воспользоваться моментом для укрепления своих предвыборных позиций.

Второй раз за два месяца на кандидата в президенты, который явно не подходит deep state («глубинному государству»), совершается покушение на жизнь.

Один из богатейших людей планеты Илон Маск очень кратко, но метко прокомментировал эту сторону инцидента.

«И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу», – написал миллиардер в соцсетях.

Очевидно, что Трампа стараются буквально смести с шахматной доски, не доводя дело до выборов. С такой частотой покушений ему бы дожить до 5 ноября. Все-таки ясно, что вокруг Трампа руками его политических оппонентов искусственно разжигается ненависть с использованием всех доступных площадок в медиапространстве. А уж на эту атмосферу ненависти и нетерпимости сами наводятся сумасшедшие всех мастей, которых в Америке хватает с избытком. Как и огнестрельного оружия, используемого для покушений.

Политический раскол в американском обществе перед выборами все глубже и глубже, а ситуация начинает выходить из-под контроля. Если Трампа все-таки убьют, то Америка погрузится в самый настоящий хаос и, возможно, гражданскую войну. Желать этого ей не следует – это не только страна, печатающая ведущую мировую валюту, но и обладатель ядерного оружия и средств его доставки. Да и простым американцам такая заваруха принесет много горя. Так что пусть уж Трамп живет, а выборы в США пройдут без национальных катастроф. Хотя Америка эти беды, безусловно, заслужила.

Ту-214 считается среднемагистральным самолетом, его практическая дальность полета – 6,5 тыс. км Фото: uacrussia.ru

Завалили заказами: ОАК и S7 Airlines договорились о поставке 100 самолетов Ту-214

На этой неделе был подписан меморандум о сотрудничестве по вопросу расширения флота авиаперевозчика между входящей в госкорпорацию «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорацией и авиакомпанией S7 Airlines.

Компании договорились о намерении подписать до конца года соглашения о поставке 10 самолетов в стандартной версии и в 2025 году – еще на 90 в измененной спецификации, по требованиям S7 Airlines.

Можно сказать, что КАЗ оказался буквально завален работой на ближайшие годы. Вот только как исполнить такую огромную массу заказов? Чтобы выйти на темп выпуска десятков самолетов в год, потребуется не только полностью модернизировать производство, но и обзавестись дополнительным высококвалифицированным персоналом. Кроме того, у производства в Казани огромное количество смежников, у которых должны быть решены те же проблемы.

Напомним, у Ту-214 два конкурента: ближнемагистральный SJ-100 и среднемагистральный МС-21. Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко в интервью «Татар-информу», кстати, сетовал, что заводы, которые производят комплектующие для Суперджетов и МС-21, «не хотят брать наши заказы», при том, что у них есть запас комплектующих на несколько лет. Так что здесь накладывается еще и фактор внутренней конкуренции. И это все при том, что новые самолеты России с ее расстояниями и изношенностью существующего авиапарка нужны критически.

На Казанском авиазаводе понимают существующие проблемы и форсируют собственную модернизацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На Казанском авиазаводе понимают существующие проблемы и форсируют собственную модернизацию.

«Модернизация КАЗ – одна из самых грандиозных строек в авиаотрасли в новейшей истории нашей страны. Из 24 запланированных объектов 9 уже введены в эксплуатацию, 15 объектов находятся в разной степени готовности. С вводом всех запланированных объектов предприятие выйдет на новый производственный уровень и существенно сократит сроки по выпуску гражданской и военной продукции», – прокомментировал управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев.

«Ведем переговоры с более чем 140 предприятиями, заключили 10 договоров, в проработке 14 предложений», – доложил Раису Татарстана Рустаму Минниханову управляющий директор «Туполева». Работа по реализации программы серийного производства самолетов Ту-214 до 2030 года идет по графику.

Так что остается пожелать коллективу Казанского авиазавода справиться с реализацией гигантских по объему заказов. Что, безусловно, пойдет на пользу не только экономике республике, но и здорово поднимет всю авиаотрасль нашей страны.