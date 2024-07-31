Бакальчук: Я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака

Основатель сети маркетплейсов Wildberries, бизнес-леди Татьяна Бакальчук подтвердила, что разводится со своим супругом Владиславом.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», - пишет женщина в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, иск был подан в Савеловский суд. Основатель WB подала исковое заявление о претензиях относительно имущества в связи с расторжением брака с Бакальчуком, пишет ТАСС.

Напомним, процесс развода начался на прошлой неделе. Бывшие супруги конфликтуют насчет объединения Wildberries и группы Russ. Как сообщали в самом маркетплейсе, WB и группа Russ объединяются, чтобы вместе создать новую цифровую торговую платформу. В июле Wildberries и Russ учредили совместное предприятие - компанию «РВБ». Причем в результате объединения ООО «Вайлдберриз» получил 65% акций, а основатель «Русса» ООО «Стинн» - оставшиеся 35%. Известно, что у Татьяны Бакальчук в собственности 99% доли в «Вайлдберризе», а у ее мужа - 1%.