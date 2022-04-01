«Таттехмедфарм»: Цены на жизненно важные препараты у поставщиков выросли всего на 1%
Татарстанцы продолжают переживать за наличие препаратов в аптеках и в больницах, вместе с тем на складах «Таттехмедфарма» имеется запас лекарств на 2,2 миллиарда рублей. Почему не стоит бояться дефицита и закупать препараты на годы вперед, рассказала заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению «Таттехмедфарма» Надия Шемякина.
Заметного роста цен у поставщиков на лекарства нет
Цены в аптеках Таттехмедфарма зависят от того, почем происходят закупки у поставщиков.
«Какого-то огромного роста цен у поставщиков мы не увидели. В среднем на 1% цены подросли на жизненно необходимые препараты. На ту часть препаратов, которые не регулируется государством, а регулируется законами рынка, повышение не значительное», – рассказала заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению государственного унитарного предприятия Таттехмедфарм Надия Шемякина.
На лекарства и медикаменты, которые не входят в список жизненно важных, цены выросли в среднем на 5%.
Цены на препараты, которые предназначены льготникам, больницам и поликлиникам, остаются такими же, ведь госконтракты были заключены раньше.
По дополнительным аукционам подорожание лекарств все-таки ожидается.
В Татарстан завезут лекарств на 6,3 млрд рублей
В этом году в Татарстан по госконтрактам завезут лекарства на 6,3 млрд рублей.
«На сегодняшний день заключено госконтрактов на поставку товаров на 6 миллиардов 378 миллионов рублей. Из них на статью медикаментов — 5 миллиардов 560 миллионов рублей на девять месяцев. На безвозмездное обеспечение граждан Республики Татарстан — 818 миллионов рублей на 12 месяцев», — отметила Надия Шемякина.
Торги Таттехмедфарм проводит на девять месяцев, а на отдельные позиции – на год, разделяя по кварталам.
Надия Шемякина добавила, что по заключенным контрактам поставлено товаров на 3 миллиарда 833 миллиона рублей. Речь идет о медикаментах на 3 миллиарда 290 миллионов рублей и о безвозмездном обеспечении татарстанцев на 443 миллиона рублей.
Ни один поставщик не отказался от поставки лекарств
Доставка товаров осуществляется по условиям контрактов. Заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению подчеркнула, что отказов от поставщиков не было, 37% откликнулись на просьбы поставить товар быстрее и привезли лекарства на склад предприятия.
«Никто нам не сказал, что мы не будем поставлять лекарства. На сегодняшний день все идет как положено», – подчеркнула она.
За три месяца мы удовлетворили 97% заявок больниц и поликлиник на лекарства
В I квартале этого года заявки больниц и поликлиник Татарстана на лекарства удовлетворены почти полностью.
«По итогам I квартала процент удовлетворения заявок медицинских организаций составил порядка 97%», — отметила спикер.
Надия Шемякина объяснила, что некоторые препараты уходят с рынка и Таттехмедфарм будет предлагать им замену. Имеют место и небольшие задержки в поставках товара, но такие случаи происходили во все времена, подчеркнула специалист.
К примеру, в 2021 году со складов предприятия для больниц и поликлиник отгрузили более 145 миллионов упаковок медикаментов.
На складах «Таттехмедфарма» имеется лекарств на 2,2 миллиарда рублей
«Товарный запас по состоянию на 29 марта — 2 миллиарда 260 миллионов рублей. Это медикаменты, которые находятся на наших складах», — отметила Надия Шемякина.
Надия Шемякина подчеркнула, что уже состоялись отгрузки в аптеки и медицинские организации. Соответственно, запас тоже создан.
На складах запас медикаментов есть еще на два с половиной – три месяца. С апреля до 10 мая завершится поставка на III квартал 2022 года, часть уже отгружена, уточнила представитель ГУП «Таттехмедфарм».
При этом для безвозмездного обеспечения жителей Республики Татарстан имеется остаток на четыре с половиной – пять месяцев.
Почему татарстанцам не стоит бояться отсутствия лекарств?
Чаще всего переживают за лекарства татарстанцы с хроническими болезнями. Надия Муддаррисовна подчеркнула, что эта категория больных защищена, лекарства для них есть.
«У нас с закупщиками другие опасения. Мы сейчас вынуждены розницу наполнять этими препаратами и как бы не произошло затаривание. На примере пресловутого L-тироксина – производитель подсчитал, что в 2019 году около 11 миллионов упаковок продали по России, в 2021 – 12,6 миллиона. И только за первые три недели марта продали 3,6 миллиона», – поделилась Надия Шемякина.
В РТ есть хороший опыт лекарственного обеспечения в пандемию
Работа на территории республики такого крупного предприятия, как Таттехмедфарм, в первую волну новой коронавирусной инфекции, показала свою эффективность.
«Наши медицинские организации были абсолютно защищены и были обспечены средствами защиты. Да, этого не хватало в рознице. Но разыгранные годовые аукционы и наши просьбы помочь – отгружаться раньше – не позволили Татарстану на уровне медицинских организаций почувствовать нехватку», – отметила заместитель директора компании.
Во время пандемии ажиотажный спрос был на противовирусные препараты. Но и с этим государственная аптечная сеть справилась. Поставки велись планомерно, без сбоев.
«Ажиотажный спрос для нас норма. Он у нас ежегодно происходит», – отметила спикер.
Спрос повышается ежегодно, к примеру, ближе к дачному сезону, когда жители начинают собирать аптечку в загородные поездки. В это же время сильно возрастает спрос на перчатки и дезинфекторы, потому что начинается масштабная уборка дач.
Также осень и весна, когда татарстнцы начинают болеть ОРВИ и гриппом, на соответствующие препараты большой спрос. Поэтому, работать в условиях ажиотажного спроса Таттехмедфарму не в новинку, однако эесперты напоминают – у всех лекарств есть срок годности, об этом забывать не стоит, и закупаться впрок не следует.