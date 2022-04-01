«Таттехмедфарм»: Цены на жизненно важные препараты у поставщиков выросли всего на 1%

Татарстанцы продолжают переживать за наличие препаратов в аптеках и в больницах, вместе с тем на складах «Таттехмедфарма» имеется запас лекарств на 2,2 миллиарда рублей. Почему не стоит бояться дефицита и закупать препараты на годы вперед, рассказала заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению «Таттехмедфарма» Надия Шемякина.

Надия Шемякина: «Никто нам не сказал, что мы не будем поставлять лекарства. На сегодняшний день все идет как положено» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Заметного роста цен у поставщиков на лекарства нет

Цены в аптеках Таттехмедфарма зависят от того, почем происходят закупки у поставщиков.

«Какого-то огромного роста цен у поставщиков мы не увидели. В среднем на 1% цены подросли на жизненно необходимые препараты. На ту часть препаратов, которые не регулируется государством, а регулируется законами рынка, повышение не значительное», – рассказала заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению государственного унитарного предприятия Таттехмедфарм Надия Шемякина.

На лекарства и медикаменты, которые не входят в список жизненно важных, цены выросли в среднем на 5%.

Цены на препараты, которые предназначены льготникам, больницам и поликлиникам, остаются такими же, ведь госконтракты были заключены раньше.

По дополнительным аукционам подорожание лекарств все-таки ожидается.

В Татарстан завезут лекарств на 6,3 млрд рублей

В этом году в Татарстан по госконтрактам завезут лекарства на 6,3 млрд рублей.

«На сегодняшний день заключено госконтрактов на поставку товаров на 6 миллиардов 378 миллионов рублей. Из них на статью медикаментов — 5 миллиардов 560 миллионов рублей на девять месяцев. На безвозмездное обеспечение граждан Республики Татарстан — 818 миллионов рублей на 12 месяцев», — отметила Надия Шемякина.

Торги Таттехмедфарм проводит на девять месяцев, а на отдельные позиции – на год, разделяя по кварталам.

Надия Шемякина добавила, что по заключенным контрактам поставлено товаров на 3 миллиарда 833 миллиона рублей. Речь идет о медикаментах на 3 миллиарда 290 миллионов рублей и о безвозмездном обеспечении татарстанцев на 443 миллиона рублей.

На лекарства и медикаменты, которые не входят в список жизненно важных, цены выросли в среднем на 5% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ни один поставщик не отказался от поставки лекарств

Доставка товаров осуществляется по условиям контрактов. Заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению подчеркнула, что отказов от поставщиков не было, 37% откликнулись на просьбы поставить товар быстрее и привезли лекарства на склад предприятия.

«Никто нам не сказал, что мы не будем поставлять лекарства. На сегодняшний день все идет как положено», – подчеркнула она.

За три месяца мы удовлетворили 97% заявок больниц и поликлиник на лекарства

В I квартале этого года заявки больниц и поликлиник Татарстана на лекарства удовлетворены почти полностью.

«По итогам I квартала процент удовлетворения заявок медицинских организаций составил порядка 97%», — отметила спикер.

Надия Шемякина объяснила, что некоторые препараты уходят с рынка и Таттехмедфарм будет предлагать им замену. Имеют место и небольшие задержки в поставках товара, но такие случаи происходили во все времена, подчеркнула специалист.

К примеру, в 2021 году со складов предприятия для больниц и поликлиник отгрузили более 145 миллионов упаковок медикаментов.

В I квартале этого года заявки больниц и поликлиник Татарстана на лекарства удовлетворены почти полностью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На складах «Таттехмедфарма» имеется лекарств на 2,2 миллиарда рублей

«Товарный запас по состоянию на 29 марта — 2 миллиарда 260 миллионов рублей. Это медикаменты, которые находятся на наших складах», — отметила Надия Шемякина.

Надия Шемякина подчеркнула, что уже состоялись отгрузки в аптеки и медицинские организации. Соответственно, запас тоже создан.

На складах запас медикаментов есть еще на два с половиной – три месяца. С апреля до 10 мая завершится поставка на III квартал 2022 года, часть уже отгружена, уточнила представитель ГУП «Таттехмедфарм».

При этом для безвозмездного обеспечения жителей Республики Татарстан имеется остаток на четыре с половиной – пять месяцев.

Почему татарстанцам не стоит бояться отсутствия лекарств?

Чаще всего переживают за лекарства татарстанцы с хроническими болезнями. Надия Муддаррисовна подчеркнула, что эта категория больных защищена, лекарства для них есть.

«У нас с закупщиками другие опасения. Мы сейчас вынуждены розницу наполнять этими препаратами и как бы не произошло затаривание. На примере пресловутого L-тироксина – производитель подсчитал, что в 2019 году около 11 миллионов упаковок продали по России, в 2021 – 12,6 миллиона. И только за первые три недели марта продали 3,6 миллиона», – поделилась Надия Шемякина.

Работа на территории республики такого крупного предприятия, как Таттехмедфарм, в первую волну новой коронавирусной инфекции, показала свою эффективность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В РТ есть хороший опыт лекарственного обеспечения в пандемию

Работа на территории республики такого крупного предприятия, как Таттехмедфарм, в первую волну новой коронавирусной инфекции, показала свою эффективность.

«Наши медицинские организации были абсолютно защищены и были обспечены средствами защиты. Да, этого не хватало в рознице. Но разыгранные годовые аукционы и наши просьбы помочь – отгружаться раньше – не позволили Татарстану на уровне медицинских организаций почувствовать нехватку», – отметила заместитель директора компании.

Во время пандемии ажиотажный спрос был на противовирусные препараты. Но и с этим государственная аптечная сеть справилась. Поставки велись планомерно, без сбоев.

«Ажиотажный спрос для нас норма. Он у нас ежегодно происходит», – отметила спикер.

Спрос повышается ежегодно, к примеру, ближе к дачному сезону, когда жители начинают собирать аптечку в загородные поездки. В это же время сильно возрастает спрос на перчатки и дезинфекторы, потому что начинается масштабная уборка дач.

Также осень и весна, когда татарстнцы начинают болеть ОРВИ и гриппом, на соответствующие препараты большой спрос. Поэтому, работать в условиях ажиотажного спроса Таттехмедфарму не в новинку, однако эесперты напоминают – у всех лекарств есть срок годности, об этом забывать не стоит, и закупаться впрок не следует.