В 2022 году в Татарстан по госконтрактам завезут лекарств на 6,3 млрд рублей

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В этом году в Татарстане по госконтрактам завезут лекарства на сумму 6,3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель генерального директора ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» по лекарственному обеспечению Надия Шемякина.

«На сегодняшний день заключено госконтрактов на поставку товаров 6 млрд 378 млн рублей. Из них на статью медикаментов — 5 млрд 560 млн рублей на девять месяцев. На безвозмездное обеспечение граждан Республики Татарстан — 818 млн рублей на 12 месяцев», — отметила спикер.

Торги «Таттехмедфарм» проводит на девять месяцев, а на отдельные позиции — на 12, деля при этом их по кварталам.

Надия Шемякина добавила, что по заключенным контрактам поставлено товаров на 3 млрд 833 млн рублей. Речь идет о медикаментах на 3 млрд 290 млн рублей и о безвозмездном обеспечении жителей на 443 млн рублей.

Доставка товаров осуществляется по условиям контрактов. Заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению подчеркнула, что отказов от поставщиков не было, 37% откликнулись на просьбы поставить товар быстрее и привезли лекарства на склад предприятия.