На складах «Таттехмедфарма» имеется запас лекарств на 2,2 млрд рублей

На складах «Таттехмедфарма» имеется запас лекарств на сумму 2,2 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель генерального директора по лекарственному обеспечению ГУП «Таттехмедфарм» Надия Шемякина.

«Товарный запас по состоянию на 29 марта — 2 млрд 260 млн рублей. Это медикаменты, которые находятся на наших складах», — отметила спикер.

Надия Шемякина подчеркнула, что уже состоялись отгрузки в аптеки и медицинские организации. Соответственно, запас тоже создан.

На складах запас медикаментов есть еще на два с половиной — три месяца. С апреля до 10 мая завершится поставка на III квартал 2022 года, часть уже отгружена, уточнила представитель ГУП «Таттехмедфарм».

При этом на безвозмездное обеспечение граждан Республики Татарстан имеется остаток на четыре с половиной — пять месяцев.