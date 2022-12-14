«Татнефть» запросила разрешение ФАС на покупку шинного бизнеса финской Nokian в России

Компания «Татнефть» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о приобретении шинного бизнеса финской компании Nokian Tyres в России.

«В ФАС России поступили ходатайства ПАО "Татнефть" о приобретении долей в уставных капиталах ООО "Нокиан Тайерс", ООО "Хакка Инвест" и ООО "Нокиан Шина" в размере 100% у компании Nokian Tyres», – сообщил ТАСС.

По информации Роспатента, ООО "Нокиан Тайерс" подала заявки на товарные знаки "Торстен" и Torsten, Ikonan, Ikon.

В октябре финская компания Nokian Tyres сообщила, что подписала соглашение о продаже своих российских предприятий «Татнефти».

Ожидаемая сумма сделки – 400 млн евро. При этом она должна быть одобрена регулирующими органами РФ.

Накануне «Татнефть» запустила шинный завод в Казахстане мощностью 3,5 млн шин в год и приобрела предприятие по выпуску шин в Узбекистане. Подробнее – в материале «Новые пути развития»: завод «Татнефти» в Казахстане поставит на колеса авторынок в Азии».