Татнефть приобретает шинный бизнес в России у финской Nokian за 400 млн евро

Финская компания Nokian Tyres сообщила, что подписала соглашение о продаже своих российских предприятий «Татнефти».

Ожидаемая сумма сделки – 400 млн евро. При этом она должна быть одобрена регулирующими органами РФ, «что создает существенную неопределенность, связанную со сроками, условиями и закрытием сделки».

Компания напоминает, что в июне этого года она приступила к процессу выхода из российских активов и с закрытием сделки с «Татнефтью» полностью прекратит операции в РФ, а российский персонал будет находиться под управлением нового собственника.

«Татнефть» подтвердила, что договорилась с финской компанией о покупке ее шинного бизнеса в России, включая завод в городе Всеволожске Ленинградской области. «Закрытие сделки и покупка активов зависит от соблюдения ряда условий, включая получение согласований в соответствии с российским законодательством», – так же отметила нефтяная компания.

Производственная мощность завода во Всеволожске составляет около 16 млн шин в год Фото: nokiantyres.ru

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. Производственная мощность завода во Всеволожске составляет около 16 млн шин в год. В 2021 году около 80% шин для легковых автомобилей компании было произведено в России, вместе с тем, на долю России и Азии приходилось около 20% чистых продаж Nokian Tyres. В апреле ЕС ввел санкции, запрещающие импорт шин из России в Евросоюз, включая переходный период до 10 июля. После этого импорт шин из России в Европу и Северную Америку прекратился.

Компания отмечает, что уход из России существенно повлияет на ее финансовые результаты, а прекращение поставок шин из РФ окажет негативное влияние на продажи, особенно в Центральной Европе, в ближайшие 2-3 года. Nokian Tyres намерена наращивать мощности на своих заводах в Финляндии и США и инвестировать в новые производственные мощности в Европе.

Отметим, что в мае «Татнефть» продала свой шинный бизнес подконтрольному республике «Татнефтехиминвест-холдингу». Сама компания отмечала, что «продажа шинного бизнеса позволит сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах». Однако практически сразу после сделки упраляющая компания «Татнефть-Нефтехим», в том числе и «Нижнекамскшина», попали в санкционный список Евросоюза из-за спецоперации на Украине. Вероятнее всего, «Татнефть» таким образом дистанцировалась от токсичных активов.

Экономический обозреватель Альбер Бикбов полагает, что основа сделки, скорее всего, не рыночная. «Сделка выглядит странной на фоне падения российского рынка шин – объемов сбыта, в том числе из-за приостановки работы заводов ряда зарубежных производителей и сокращения поставок новых машин на российский рынок. При этом практически отсутствуют экспортные возможности и нет ряда компонентов для самого производства шин», – отметил эксперт.

Он добавил, что Nokian – это шины премиум сегмента, продажи в котором в текущих условиях минимальны.

«Вместе с тем, накануне в “валдайской речи” Президента России Владимир Путина прозвучало, что иностранцы, как правило, продают свои активы в стране нашим резидентам с условием, что, когда ситуация нормализуется, им передадут активы обратно. Здесь, на мой взгляд, такая подоплека», – считает эксперт.

По его словам, зарубежные производители, уходящие с российского рынка, но которые хотят в будущем вернуться, как правило, заключают договорную сделку, продают активы либо менеджменту компании, либо компании-партнеру. «Но в самих сделках “зашито”, что, когда ситуация изменится, иностранные акционеры вернутся на российский рынок и выкупят активы по той же цене. Российские компании выступают как хранители активов», – полагает Бикбов.