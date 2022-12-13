«Новые пути развития»: завод «Татнефти» в Казахстане поставит на колеса авторынок в Азии

Первые шины выпущены сегодня на заводе «Татнефти» в Казахстане. В следующем году предприятие должно выйти на годовую мощность 3,5 млн шин. Зачем татарстанское предприятие вкладывает десятки миллиардов рублей в проекты в Средней Азии – в обзоре «Татар-информа».

Рустам Минниханов находится в Казахстане с рабочим визитом и прибыл в Астану из Карагандинской области, где утром состоялся выпуск первой шины на заводе KamaTyresKZ

Фото: president.tatarstan.ru

Шинный завод запущен в Карагандинской области

Сегодня официально начал работу завод KamaTyresKZ в Казахстане. Это совместное предприятие татарстанской «Татнефти», которой принадлежит контрольная доля, и казахстанского «Аллюра» (владеет 49% акций). Завод построили в индустриальной зоне города Сарань в Карагандинской области.

«Казахстан – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Мы рады, что наше сотрудничество с каждым годом только расширяется», – отметил Президент РТ Рустам Минниханов на церемонии «выпуска первой автомобильной шины».

На встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Рустам Минниханов подчеркнул, что такие совместные проекты помогают укреплять деловые отношения между Россией и Казахстаном Фото: president.tatarstan.ru

Позднее в Астане на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Рустам Минниханов подчеркнул, что такие совместные проекты помогают укреплять деловые отношения между Россией и Казахстаном. «Мы благодарны за внимание к нашим вопросам и неизменную готовность оказывать содействие в реализации совместных проектов», – добавил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил 466 млн долларов (рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – прим. Т-и). Он выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах. Глава государства также отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства и подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

В Казахстане будет выпускаться 3,5 млн шин

Это первый шинный завод в Казахстане – до этого покрышки в республику импортировались, в том числе и из Татарстана.

Строить завод «Татнефть» начала в апреле 2021 года. Партнером татарстанской компании стал холдинг Allur – это группа автомобильных компаний, которая производит и реализует автомобили в Казахстане. Производство базируется в городе Костанай, мощность завода – 100 тыс. автомобилей в год. Доля Allur на рынке Казахстана составляет 62%. Завод выпускает автомобили Chevrolet, Kia, JAC, JAC Trucks, Lada.

Мощность шинного предприятия KamaTyresKZ – 3 млн легковых и 500 тыс. грузовых шин. Планируется, что на полную мощность завод выйдет в 2024 году. В первую очередь продукция будет направляться на комплектацию автомобилей в Казахстане, затем поставляться на экспорт. Изначально планировалось вывозить за рубеж до 40% шин. Продукцию предполагалось поставлять на рынки Уральского, Сибирского, Дальневосточного регионов России и Центральной Азии, в том числе за счет создания собственной товаропроводящей сети.

«В целом новое шинное производство в Казахстане будет нацелено на насыщение рынка всей Центральной Азии», — отмечала «Татнефть».

Общий объем инвестиций в проект составил около 22,7 млрд рублей. Нужно отметить, что Казахстан оказал не только административную помощь проекту, но и денежную. Казахстанский Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил KamaTyresKZ финансовый лизинг на приобретение автоматизированного оборудования. Гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов ранее отмечал, что в Казахстане созданы максимально комфортные условия для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Сырьем для завода станет бутан, производимый компанией ТОО «Тенгизшевройл», газ будет поставляться с Тенгизского и Королевского месторождений Казахстана Фото: president.tatarstan.ru

От сырья до утилизации

KamaTyresKZ гарантирует себе и поставки сырья в будущем. Для этого в прошлом году «Татнефть» и «КазМунайГаз» создали еще одно совместное предприятие – по производству бутадиеновых каучуков «Бутадиен». Доли «КазМунайГаза» и «Татнефти» в проекте составляют 25% и 75% соответственно.

Завод будет построен на территории свободной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области Казахстана. Мощность предприятия составит до 180 тыс. тонн бутадиена и бутадиеновых каучуков в год. Запуск производства запланирован на 2026 год.

Сырьем для завода станет бутан, производимый компанией ТОО «Тенгизшевройл», газ будет поставляться с Тенгизского и Королевского месторождений Казахстана. Готовую продукцию планировалось изначально направлять и на шинный завод в Карагандинской области, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай и Турцию. Стоимость проекта оценивалась в 71 млрд рублей.

«Татнефть» планировала создать цепочку предприятий полного цикла, включающую не только производство шинной продукции, но и механический завод, и даже производство по переработке отработанных шин.

Объем производства шин в Казахстане по меркам «Татнефти» не большой Фото: president.tatarstan.ru

«Татнефть» забрала под крыло узбекский шинный завод и готовится купить финский

Объем производства шин в Казахстане по меркам «Татнефти» не большой. В 2021 году предприятия группы в Татарстане произвели 12,3 млн шин. Однако в этом году предприятие вышло из шинного бизнеса в России, передав его «Татнефтехиминвест-холдингу» (координирует деятельность нефтегазохимических предприятий в Татарстане). Такой шаг был очевидно обусловлен опасением попасть в санкционные списки – буквально через несколько дней шинные заводы, расположенные в Нижнекамске, действительно попали под рестрикции.

Однако после того, как «Татнефть» официально вышла из состава учредителей нижнекамских шинных предприятий, компания заявила об интересе к покупке шинного бизнеса в России у финской Nokian и готова за это отдать 400 млн евро. В случае заключения сделки «Татнефть» получит завод в городе Всеволожске Ленинградской области мощностью около 16 млн шин в год.

Еще один шинный проект ожидает «Татнефть» в Узбекистане. В начале декабря «Татнефть» в Самарканде подписала соглашение с компанией «Узкимёсаноат» о выкупе узбекского предприятия ООО «Биринчи резинотехника заводи». «Татнефть» получит 100-процентный контроль над предприятием. Сам завод был запущен еще в 2018 году, но испытывал проблемы с загрузкой мощностей предприятий. При мощности 3 млн автомобильных шин в прошлом году выпустило только 244,9 тыс. автошин.

Шины будут востребованы и на российском рынке, в том числе в связи с тем, что автомобили будут поступать из Китая, того же Казахстана или Узбекистана Фото: president.tatarstan.ru

«Международная экспансия становится более актуальна, чем раньше»

Экономический обозреватель Альберт Бикбов отметил, что Средняя Азия сейчас – достаточно интересный рынок сбыта. Это связано и с тем, что в Казахстане и Узбекистане расположены автомобилестроительные предприятия, – продукция будет поставляться на первичную комплектацию. Кроме того, это точка выхода в целом на рынок Азии. Кроме того, шины будут востребованы и на российском рынке, в том числе в связи с тем, что автомобили будут поступать из Китая, того же Казахстана или Узбекистана. «У “Татнефти” большой опыт в шинном бизнесе, специалисты обладают компетенциями как в производстве, так и в выстраивании логистики», – добавил он.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман также отметил, что для «Татнефти» шинное производство – это знакомый бизнес. По его словам, когда менеджмент «видит, что есть перспективный рынок, то, конечно, он пользуется возможностью и выходит на него».

«Выход на международный рынок – это логичное направление роста для компании в текущей ситуации, когда другие направления бизнеса находятся под давлением. Ключевым бизнесом для “Татнефти” был экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу. Пока он сохраняется, потому что основные поставки нефти идут через нефтепровод “Дружба”, который не подпадает под эмбарго. Но все понимают, что это временно и это направление рано или поздно будет закрыто. “Татнефть” в ситуации, когда основной бизнес начинает страдать, ищет новые пути для развития. И их логично искать в дружественных странах. Тем более что Казахстан и Узбекистан недалеко находятся от Татарстана. Конечно, международную экспансию “Татнефть” начала давно, но сейчас она становится более актуальна, чем раньше», – подчеркнул Кауфман.