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Ру Тат
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Экономика
13 мая 2022  21:59

«Татнефть» объявила о продаже шинного бизнеса

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Группа «Татнефть» объявила о продаже предприятий шинного бизнеса. Покупателем выступило АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», сообщает пресс-служба группы.

Сумма сделки не называется.

В соглашение входят доли группы в следующих компаниях:

  • ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
  • ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», 
  • ООО «Торговый дом КАМА», 
  • ПАО «Нижнекамскшина», 
  • АО «Нижнекамский механический завод», 
  • АО «Ярполимермаш-Татнефть».

Пресс-служба подчеркивает, что продажа шинного направления позволит «Татнефти» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах.

Группа продолжит поставлять предприятиям сырье «на коммерческой основе с учетом ранее принятых Компанией обязательств».

Отмечается, что сделка по продаже шинного бизнеса не приводит к каким-либо кадровым изменениям, снижению социальных и иных обязательств перед работниками шинного комплекса. 

С момента подписания соглашения о продаже шинного бизнеса, то есть 13 мая 2022 года, оперативный и управленческий контроль над компаниями, входящими в периметр сделки, переходит АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», а представители ПАО «Татнефть», входящие в органы управления таких предприятий, складывают с себя соответствующие полномочия. 
 

#татнефть
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