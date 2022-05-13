«Татнефть» объявила о продаже шинного бизнеса
Группа «Татнефть» объявила о продаже предприятий шинного бизнеса. Покупателем выступило АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», сообщает пресс-служба группы.
Сумма сделки не называется.
В соглашение входят доли группы в следующих компаниях:
- ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,
- ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»,
- ООО «Торговый дом КАМА»,
- ПАО «Нижнекамскшина»,
- АО «Нижнекамский механический завод»,
- АО «Ярполимермаш-Татнефть».
Пресс-служба подчеркивает, что продажа шинного направления позволит «Татнефти» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах.
Группа продолжит поставлять предприятиям сырье «на коммерческой основе с учетом ранее принятых Компанией обязательств».
Отмечается, что сделка по продаже шинного бизнеса не приводит к каким-либо кадровым изменениям, снижению социальных и иных обязательств перед работниками шинного комплекса.
С момента подписания соглашения о продаже шинного бизнеса, то есть 13 мая 2022 года, оперативный и управленческий контроль над компаниями, входящими в периметр сделки, переходит АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», а представители ПАО «Татнефть», входящие в органы управления таких предприятий, складывают с себя соответствующие полномочия.