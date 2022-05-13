«Татнефть» объявила о продаже шинного бизнеса

Группа «Татнефть» объявила о продаже предприятий шинного бизнеса. Покупателем выступило АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», сообщает пресс-служба группы.

Сумма сделки не называется.

В соглашение входят доли группы в следующих компаниях:

ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»,

ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»,

ООО «Торговый дом КАМА»,

ПАО «Нижнекамскшина»,

АО «Нижнекамский механический завод»,

АО «Ярполимермаш-Татнефть».

Пресс-служба подчеркивает, что продажа шинного направления позволит «Татнефти» сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах.

Группа продолжит поставлять предприятиям сырье «на коммерческой основе с учетом ранее принятых Компанией обязательств».

Отмечается, что сделка по продаже шинного бизнеса не приводит к каким-либо кадровым изменениям, снижению социальных и иных обязательств перед работниками шинного комплекса.

С момента подписания соглашения о продаже шинного бизнеса, то есть 13 мая 2022 года, оперативный и управленческий контроль над компаниями, входящими в периметр сделки, переходит АО «Татнефтехиминвест-Холдинг», а представители ПАО «Татнефть», входящие в органы управления таких предприятий, складывают с себя соответствующие полномочия.

