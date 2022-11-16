«Татнефть» планирует выплатить акционерам за третий квартал 16 млрд рублей
Совет директоров компании «Татнефть» рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 22 декабря проголосовать за выплату дивидендов по итогам третьего квартала 2022 года из расчета 6,86 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Суммарно за квартал планируется начислить 15,96 млрд рублей. В прошлом году «Татнефть» выплатила промежуточные дивиденды по окончании 9 месяцев в размере 9,98 рубля на акцию или 23,2 млрд рублей. Таким образом, в этом году за третий квартал они могут быть снижены на 31%.
Ранее сообщалось, что в сентябре акционеры решили начислить дивиденды за первое полугодие 2022 года из расчета 32,7 рубля на акцию. Всего на выплаты было направлено 76,1 млрд рублей – вдвое больше, чем годом ранее.
В целом дивиденды по итогам января-сентября 2022 года, в случае утверждения дивидендов за 9 месяцев в декабре, составят 39,57 рубля на акцию или 92,1 млрд рублей.
Общий размер дивидендов за 9 месяцев 2021 года составлял 26,5 рубля, суммарно – 61,6 млрд рублей. То есть в сумме дивиденды по итогам третьего квартала 2022 года, как ожидается, вырастут в 1,5 раза.
Таким образом, «Татнефть» следует своей дивидендной политике, которая предусматривает выплату акционерам не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ – в зависимости от того, какая из них больше.
Чистая прибыль «Татнефти» в январе-сентябре 2022 года составила 184,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов планируется составить по данным на 10 января 2023 года.