Татнефть удвоила дивиденды за I полугодие, перечислит акционерам 76 млрд рублей

Акционеры компании «Татнефть» сегодня решили выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года из расчета 32,7 рубля на акцию, говорится в сообщении предприятия. Всего будет перечислено 76,1 млрд рублей.

За первое полугодие прошлого года компания начисляла 16,5 рубля на акцию или всего 38,4 млрд рублей. Таким образом, промежуточные дивиденды в этом году возрастут вдвое.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов будет составлен по данным на 11 октября.

Ранее сообщалось, что Татнефть в январе-июне 2022 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 152,2 млрд рублей – вдвое больше, чем годом ранее. За первое полугодие на дивиденды будет направлено 50% от прибыли.