Татнефть планирует выплатить акционерам дополнительно за 9 месяцев 23 млрд рублей

Совет директоров «Татнефти» решил созвать внеочередное собрание акционеров 29 декабря для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2021 года, говорится в сообщении компании.

Акционерам рекомендовано выплатить 9 рублей 98 копеек на каждую обыкновенную и привилегированную акцию или 23,2 млрд рублей. В 2020 году промежуточные дивиденды за 9 месяцев не выплачивались

Ранее – по итогам полугодия – акционеры получили дивиденды из расчета 16,52 рубля на все виды акций, всего было начислено 38,4 млрд рублей дивидендов. Таким образом, общий размер дивидендов за 9 месяцев составит 26,5 рубля, суммарно – 61,6 млрд рублей.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, планируется составить по данным на 10 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» в январе-сентябре 2021 года получила чистую прибыль в размере 123,3 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Выручка «Татнефти» выросла в 1,7 раза, до 761,7 млрд рублей. Компания добыла за 9 месяцев 20,4 млн тонн нефти, что на 5,5% больше, чем за тот же период 2020 года.