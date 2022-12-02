Поставки нефти и производство шин: зачем Мишустин взял Минниханова на форум в Самарканд

«Татнефть» купит шинное предприятие в Узбекистане и поможет загрузить Бухарский НПЗ – такие проекты озвучили на российско-узбекском бизнес-форуме, который прошел в Самарканде. Татарстанская делегация во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым была одной из самых представительных, ведь у Татарстана давние деловые связи с Узбекистаном.

Михаил Мишустин возглавил делегацию РФ на российско-узбекском бизнес-форуме в Самарканде Фото: president.tatarstan.ru

«У нас с узбекской стороной обоюдный настрой на развитие делового сотрудничества»

В узбекском Самарканде завершился двухдневный российско-узбекский бизнес-форум. Делегацию РФ возглавил Премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что в марте этого года в Узбекистане успешно прошла выставка «Иннопром. Центральная Азия». Экспозиция была организована при содействии российского Министерства промышленности и торговли и стала «хорошим примером практического взаимодействия наших стран». В ее деловой программе приняли участие свыше 700 производственных компаний и бизнес-делегаций из 20 государств. Результатом такой работы стало подписание свыше полусотни инвестиционных соглашений на 1,4 млрд долларов. Но Председатель Правительства России уверен, что потенциал намного больше.

Российский бизнес уже широко представлен в Узбекистане. Так, здесь работают свыше 2,7 тыс. предприятий с российским капиталом, занимая «самое видное место» в разных секторах экономики. Оказывается поддержка поставкам в республику продукции машиностроения, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли.

Наиболее крупные инициативы в топливно-энергетической сфере. Речь идет о геологоразведке, освоении перспективных месторождений углеводородов, также о Кандымском газоперерабатывающем комплексе. Госкорпорация «Ростех» реализует ряд проектов в автомобилестроении, фармацевтике, водном и городском хозяйстве. В области связи здесь, по словам Мишустина, лидирующие позиции занимает компания «Вымпелком». «Сферы интересов российского бизнеса очень разнообразны. И у нас с узбекской стороной есть обоюдный настрой на развитие делового сотрудничества», — подчеркнул он.

Премьер-министр РФ напомнил, что в марте этого года в Узбекистане успешно прошла выставка «Иннопром. Центральная Азия» Фото: president.tatarstan.ru

Поставки нефти на Бухарский НПЗ и строительство комплекса поливинилхлорида с «Узкимёсаноат»

На пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума в Самарканде выступил и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Татарстан, как подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступивший модератором форума, один из активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов. Как ранее рассказывал «Татар-информ», татарстанская делегация в этом году уже дважды посещала Узбекистан.

Минниханов напомнил, что было реализовано два важных совместных проекта. Это открытие филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в городе Джизак и химико-индустриального технопарка «Чирчик». Последний насчитывает 17 резидентов, 12 из которых имеют «российские корни». Кроме того, ряд наших крупных промышленных предприятий ведут с этой республикой активное сотрудничество.

По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот превысил 193 млн долларов. «За 9 месяцев текущего года мы наблюдаем рост товарооборота на 47 процентов», — подчеркнул руководитель республики.

Президент РТ напомнил, что у КАМАЗа здесь два совместных предприятия и есть планы дальнейшего развития.

Компания «Татнефть» реализует проекты в области нефтехимии и углубленной переработки углеводородов. Так, «Татнефть» совместно с «Узбекнефтегазом» изучает возможности реализации инвестиционного проекта по обеспечению устойчивого функционирования и увеличения загрузки перерабатывающих мощностей Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

Прорабатываются проекты в области нефтехимии, вопросы поставок нефтяного сырья. Изучается геофизические данные по Ямбашинскому и Джидаликскому инвестиционным блокам.

На площадке «Навоиазота» с АО "Узкимёсаноат» (корпорация, объединяющая предприятия химической отрасли Узбекистана, – прим. Т-и) начато строительство комплекса по производству поливинилхлорида и каустической соды.

В ходе форума «Татнефть» подписала знаковое соглашение с «Узкимёсаноат». Татарстанская компания полностью выкупит узбекское предприятие ООО «Биринчи резинотехника заводи», сообщил «Интерфакс». Предприятие испытывало проблемы с загрузкой мощностей предприятий. При мощности 3 млн автомобильных шин в прошлом году выпустило только 244,9 тыс. автошин.

Рустам Минниханов сделал акцент на важности расширения гуманитарного взаимодействия Фото: president.tatarstan.ru

Двойной рост турпотока за год

По данным Госкомстата Узбекистана, за первое полугодие этого года в республику совершили туристические поездки больше 126 тыс. россиян. Это в 2 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Такие цифры озвучил в своем выступлении на российско-узбекском бизнес-форуме министр экономического развития России Максим Решетников. Минэкономразвития РФ прогнозирует, что с такими темпами итоговые данные превысят доковидный 2019 год.

Министр напомнил, что в начале 2022 года Узбекистан и Россия подписали совместный план по созданию условий для увеличения турпотоков между странами. В том числе в качестве ответа на «санкционное давление недружественных стран». Он предполагает продвижение туристических продуктов, совершенствование транспортной логистики.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан тоже придаёт большое значение развитию туристической отрасли. В частности, в республике выстраивается новая система туристических проектов. Цель — обеспечить приток туристов и их качественный отдых. Расчет делается в том числе и на Узбекистан, с которым есть прямое авиасообщение. В Татарстане также развита система обслуживания туристов по принципу халяль.

Еще Президент РТ сделал акцент на важности расширения гуманитарного взаимодействия. Сегодня в вузах Татарстана обучается 3,3 тыс. студентов из Узбекистана. В заключение Минниханов поблагодарил руководство Узбекистана за поддержку татарской общины. Отметим, что татарская диаспора Узбекистана одна из самых многочисленных за пределами России. Здесь проживает более 300 тыс. татар. Больше всего — в Ташкентской и Самаркандской областях.

У Татарстана давние деловые связи с Узбекистаном Фото: president.tatarstan.ru

«Узбекистан создает благоприятную среду для инвесторов. Это надо использовать»

Руководитель Машиностроительного кластера РТ, советник главы Минпромторга Татарстана Сергей Майоров:

— Мы говорили на форуме о текущем состоянии развития взаимоотношений Татарстана с Республикой Узбекистан, об успехах и о намеченных планах. Обсуждались отрасли, на которых нужно сконцентрироваться. Сейчас эта республика очень серьезно работает по налогам. Из 12 внутренних налогов три они вообще отменили. Это сигнал для инвесторов: появляются хорошие экономические условия. Естественно, это нужно использовать.

Они заявляют, что увеличат сумму инвестиций с 40 до 120 млрд долларов в год, но делают налоговые преференции. Плюс к этому в следующем году уменьшают ставку налога на добавленную стоимость с 15 до 12%. То есть продолжают создавать благоприятную инвестиционную среду. У нас здесь успешно работают КАМАЗ, технопарк «Чирчик», с помощью Казанского федерального университета развиваются отношения в сфере образования. Здесь также открыла свое представительство компания «Эйдос-Медицина», очень хорошо работает «КЭР-Холдинг» — он запустил здесь сервисный центр.

Наш машиностроительный кластер готовится к поставке инновационной стеклопластиковой арматуры. Это штанги и стеклопластиковые трубы для нефтяников, уже зарекомендовавшие себя в России. Готовим их опытно-промысловые испытания в первом квартале нового года в «Узбекнефтегазе». Подход узбекской стороны есть к инвесторам, безусловно, создает возможности для расширения сотрудничества.

Президент нашей республики в своем докладе озвучил многие крупные совместные проекты. В том числе с «Татнефтью», с КАМАЗом. Максим Геннадьевич Решетников, предоставляя слово Минниханову, сказал, что Татарстан — самый успешный регион РФ, у которого налажено сотрудничество с Узбекистаном и он продолжает его развивать. Это было приятно слышать.

Генеральный директор ООО «Бионоватик», резидента технопарка «Чирчик», Рустам Рамазанов:

— Здание в технопарке «Чирчик» у нас уже готово. Оно было построено под нас. Мы в нем на данный момент ведем работы. Оборудование заказано, должно прийти ориентировочно в конце лета. В связи с санкциями мы столкнулись по нему с некоторыми проблемами, но выход нашли.

Мы находимся в контакте с представителями «Химграда» в «Чирчике». Естественно, держим с ними постоянную связь и в Казани. Была также встреча в Правительстве Татарстана: мы доложили, что у нас все идет четко по плану. Они и сами постоянно мониторят ситуацию.

При слаженной работе нашей команды, руководства обеих республик, а также тех людей, кто ответственен непосредственно за развитие этой площадки в Узбекистане, условия там для нас практически один в один как в «Химграде». Единственное отличие: здание возвели специально под «Бионоватик», что даже еще лучше. Поэтому мы пока всем довольны. Надеемся, что руководство «Чирчика» и его позиция не изменятся.

Запустив там работу, мы освободим мощности по производству средств для защиты растений в России. Соответственно, сможем вырасти в объемах. У нас уже был перегруз, и мы столкнулись с необходимостью увеличения площадей. Но проблема заключается еще в логистике: нам удобно, чтобы производство, рассчитанное на узбекский рынок, находилось там. Свою продукцию в этой республике мы продаем уже давно, продажи приличные. Теперь начнем еще и производить.

До того как наша компания стала резидентом технопарка «Чирчик», я был участником нескольких делегаций в эту республику. На мой взгляд, наше сотрудничество идет чрезвычайно активно. Это очень чувствуется, и это еще одна причина, почему мы там оказались. А присутствие Татарстана даст дополнительные гарантии безопасности нашего бизнеса. Пока существующая политическая подоплека нам нравится. Благоприятствование с нашей стороны очень чувствуется. Не знаю, как будут развиваться отношения дальше, но могу сказать, что до сегодняшнего дня Татарстан узбекскую повестку отрабатывал прекрасно.

Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев:

— Есть соглашение между торгово-промышленными палатами обеих республик. Есть обмен мнениями. Делегации из Узбекистана постоянно едут сюда.

10 декабря, например, ждем делегацию по линии транспорта. Мы организовали встречу министров транспорта Узбекистана и Татарстана. Будет обсуждаться участие узбекской стороны в организации дорожных работ.

Полным ходом идет развитие особой экономической зоны «Чирчик», созданной совместно с нашим технополисом «Химград».

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru