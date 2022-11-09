«Татнефть» 15 ноября определится с дивидендами за 9 месяцев

Совет директоров «Татнефти» проведет заседание 15 ноября, говорится в сообщении компании.

В повестке два вопроса: о созыве внеочередного собрания акционеров и о рекомендациях по размеру дивидендов за 9 месяцев 2022 года.

Заседание пройдет в заочной форме.

В январе-сентябре 2022 года «Татнефть» получила чистую прибыль по РСБУ в размере 184,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что в сентябре акционеры решили начислить дивиденды за первое полугодие 2022 года из расчета 32,7 рубля на акцию. Всего на выплаты было направлено 76,1 млрд рублей – вдвое больше, чем годом ранее.

В прошлом году «Татнефть» выплатила промежуточные дивиденды по окончании 9 месяцев в размере 9,98 рубля на акцию или 23,2 млрд рублей. До этого – по итогам полугодия – акционеры получили дивиденды из расчета 16,52 рубля, им было начислено 38,4 млрд рублей дивидендов. Таким образом, общий размер дивидендов за 9 месяцев 2021 года составил 26,5 рубля, суммарно – 61,6 млрд рублей.

Дивидендная политика «Татнефти» предусматривает выплату акционерам не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ – в зависимости от того, какая из них больше. При определении рекомендуемого размера дивидендов совет директоров учитывает обязательства и инвестиционную программу, а также потребность в оборотном капитале и необходимых резервах.