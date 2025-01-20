«Татмедиа» и Минцифры ЛНР заключили соглашение о развитии сотрудничества

Во время командировки руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева и генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова в ЛНР было подписано соглашение о развитии сотрудничества между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.

Торжественная церемония подписания документа состоялась в Доме журналистов в Луганске.

«Соглашение о развитии сотрудничества – это начало большого пути: в чем взаимодействовать, в каких направлениях. Думаю, это будет основой для новых интересных проектов, которые мы будем вместе с вами реализовывать», – отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«С Татарстаном у нас очень плодотворная, крепкая, настоящая дружба. Мы регулярно пользуемся опытом более опытных коллег в разных направлениях нашей отрасли», – подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов.

Во время рабочей поездки в ЛНР представители республиканского агентства провели обучающие семинары на тему сторителлинга и использования искусственного интеллекта в СМИ для луганских коллег.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков выразил уверенность в активном сотрудничестве в данном направлении. Он заверил, что работа продолжится и в онлайн-формате. Будет создан телеграм-чат, где коллеги из двух регионов будут разбирать материалы с использованием нейросетей, делиться опытом и обсуждать новые тенденции.

«Мы максимально открыты, готовы с вами дружить в творческом плане», – отметил Шамиль Садыков.

Перед студентами-журналистами также выступил военный корреспондент «Татар-информа» Равиль Мукменов.

«Наши встречи всегда плодотворны. Сегодня действительно тот пример, когда вы приехали со знаниями и тем опытом, которыми хотите с нами поделиться», – отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова.

«Татар-информ» рассказывал, что в октябре прошлого года в луганском Доме журналистов представители медиахолдингов «Татмедиа» и «Луганьмедиа» подписали соглашение о сотрудничестве.

Подробнее о подписании соглашения с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики и о самой поездке в целом, читайте по ссылке.