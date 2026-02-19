news_header_top
Культура 19 февраля 2026 14:51

Таткнигоиздат представил новое издание «Последней тетради» Фатиха Карима

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарское книжное издательство представило книгу «Последняя тетрадь», собранную из факсимиле последней записной книжки Фатиха Карима. Составителями сборника выступили внук поэта-фронтовика Артем Каримов и экс-главред Таткнигоиздата Ленар Шаех.

«Это факсимильное издание. Наряду с факсимиле представлены печатные варианты стихотворений и их переводы на русский язык», – рассказала заместитель главного редактора Таткнигоиздата Венера Шамсутдинова на презентации книги.

Тираж издания равняется 2,5 тыс. экземпляров.

В последний раз содержимое последней записной тетради поэта-фронтовика издавалось в 2009 году на татарском языке. Автором идеи татароязычного издания был народный поэт Татарстана Ренат Харис. Он же является автором идеи текущего переиздания.

Презентация книги прошла в Национальном музее Татарстана, где также открылась выставка, посвященная Фатиху Кариму.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#таткнигоиздат
