Артем Каримов у памятника деду – Фатиху Кариму: Он не смог допеть свою песню до конца

Фото: © Артем Каримов

Девятого января – день рождения выдающегося татарского поэта, патриота и фронтовика Фатиха Карима. В этом году чествование поэта и возложение цветов прошли у памятника, установленного в прошлом году.

Памятник Фатиху Кариму в казанском сквере «Молодежный» был открыт накануне 80-летия Победы, 8 мая 2025 года, в присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова и первого Президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

В нынешней встрече приняли участие народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии РФ Ренат Харис, внук поэта Артем Каримов вместе с семьей, заслуженный работник культуры РТ Флюра Даминова, учащиеся гимназии №36 (в 1942 году в теперешем здании образовательного учреждения находилась больница, где Фатих Карим проходил лечение после ранения), любители поэзии.

«Наша республика бережно хранит память о своем верном сыне, патриоте и солдате. Поэт не смог до конца спеть свою песню, но она будет жить вечно в его стихах, в его героизме и в наших сердцах», – прокомментировал «Татар-информу» судьбу своего деда Артем Каримов.

Судьба Фатиха Карима была очень тяжелой: перед войной он провел четыре года в заключении по обвинению в «буржуазном национализме», затем более трех лет сражался на передовой, был трижды ранен. Был награжден двумя орденами – Красной звезды и Отечественной войны I степени.

Поэт героически погиб в жестоком бою под Кенигсбергом 19 февраля 1945 года. Обычно в день рождения Фатиха Карима родственники поэта и поклонники его творчества собираются, чтобы почтить его память.

Фируза Гиниятова