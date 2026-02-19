В Национальном музее РТ открылась выставка, посвященная поэту-фронтовику Фатиху Кариму

Ко дню памяти татарского поэта-фронтовика Фатиха Карима открылась выставка «И как поэт, и как солдат» в Национальном музее Татарстана. Подробнее о выставке рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Алсу Хайруллина.

Коллекция Фатиха Карима начала формироваться в Национальном музее в 1946 году. Первые материалы принесла супруга поэта Кадрия Ишукова.

На витрине можно увидеть чехол от той самой посылки, в которую однополчане Карима упаковали шинель, сапоги, записные книжки со стихами, письма жены и детей после смерти поэта под Кенигсбергом (ныне Калининград) 19 февраля 1945 года. Сослуживцы Карима знали, что на своей родине он был известным поэтом. Супруга Фатиха Карима получила посылку раньше извещения о его смерти, и сразу поняла, что ее мужа в живых больше нет.

«Дорогой папа бей врога. Папа у меня есть токой вопрос. Пешы скоре писмо», – писала своему отцу Лейла Каримова.

«Папа, постараеся ни задержоваца <…> Папа у меня и Лейли нет портфеля», – добавила в том же письме старшая дочь Ада Каримова.

Это письмо, вместе с другими личными вещами Карима, вернулось в Казань в той самой посылке, а теперь выставляется в Национальном музее РТ.

Военная специальность у поэта-фронтовика была не из легких – он был сапером. Как известно, саперы шли в бой первыми, прокладывая путь основным силам пехоты.

«Несмотря на свою достаточно трудную солдатскую специальность, он переписывался с писателями и публиковал свои стихи. В годы войны вышло несколько небольших сборников его стихов», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Алсу Хайруллина.

До войны Карим не имел никакого отношения к военному делу. Он был поэтом, восхищался Хади Такташем, писал стихи, но в 1938 году Карима репрессировали по обвинению в «буржуазном национализме». В ряды советской армии он записался почти сразу после освобождения. По словам Алсу Хайруллиной, практически 80% писательской организации Татарстана находилось в прифронтовых частях.

«Ему удалось получить реабилитацию, и, когда он в декабре приехал из ссылки, он сразу пошел в военкомат. На фронт его забрали практически сразу. С декабря 1941 года по февраль 1945 года он находился в действующей армии», – рассказала Алсу Хайруллина.

Но поэту повезло увидеть свою семью в 1943 году, когда после ранения он лечился в Казанском госпитале. Как отмечает Хайруллина, добраться до этого госпиталя было непросто – он находился по ту сторону Казанки, а транспорт тогда был не особенно развит, – поэтому чаще всего Фатиха Карима посещала только супруга.

На полях сражений он прошел путь от рядового солдата до младшего офицера. Звание младшего лейтенанта Карим получил незадолго до своей смерти, и его офицерские погоны так и остались на серой солдатской шинели.

Весь нелегкий творческий и жизненный путь Фатиха Карима можно проследить через его личные вещи, которые экспонируются в Национальном музее Татарстана, рядом с выставкой, посвященный группе Джалиля-Курмаша.

Выставка дополнялась сначала дочерью поэта Лейлой, а теперь – его внуком Артемом Каримовым. Впервые здесь можно увидеть ту самую «Последнюю тетрадь» – записную книжку, в которой записаны последние стихи Фатиха Карима. В 2009 году эти стихи издавались на татарском языке. Ранее эта тетрадь хранилась в семейных архивах Каримовых.