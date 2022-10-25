«Татэнерго» выплатит мобилизованным сотрудникам по 50 тыс. рублей

Все мобилизованные сотрудники «Татэнерго» сохранят за собой рабочие места, им также будет оказана материальная помощь, а их семьи получат поддержку, сообщается в корпоративной газете «Наша энергия».

По данным издания, единовременная помощь мобилизованным сотрудникам «Татэнерго» составляет 50 тыс. рублей, их детям – 10 тыс. рублей (на каждого ребенка). По желанию семей мобилизованных работников им выделяются бесплатные путевки в санаторий-профилакторий «Балкыш». «Пристальное внимание к каждой семье – это наш долг сейчас», – считает генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

По словам главы компании, первостепенная задача, стоящая перед «Татэнерго» как системообразующим предприятием, – продолжать обеспечивать производство, объекты социальной сферы и жилого фонда теплом и светом. «Эта задача будет выполняться», – заявил Хазиев.

По данным директора Казанских тепловых сетей, с предприятия призваны трое специалистов. «Теплоэнергетики Казани восприняли сложившуюся ситуацию с пониманием возросшей ответственности каждого работника за поддержание действующей инфраструктуры в штатном режиме», – пишет издание.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт.