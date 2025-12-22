«Татэнерго» вдвое снизило аварийность теплосетей в Нижнекамске

Аварийность в системе теплоснабжения Нижнекамска за год сократилась примерно в два раза благодаря масштабным ремонтным работам. Об этом сообщил генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев в интервью «Татар-информу».

«Всего за год нам удалось серьезно сократить количество инцидентов. По сравнению с другими городами, где мы работаем, в Нижнекамске их еще в десятки раз больше происходит – за ноябрь, например, было 120 свищей. Для сравнения: в Казани всего 10, в Набережных Челнах – восемь, хотя по длине теплосетей этот город сопоставим с Нижнекамском. Но тренд, что называется, очевиден. Тем более что в прошлом году в Нижнекамске доходило и до 200 с лишним инцидентов в месяц», – привел данные Хазиев.

Как отметил гендиректор, речь идет не о крупных авариях, а о так называемых инцидентах – «свищах», возникающих из-за высокого износа трубопроводов. В Нижнекамске износ теплосетей превышает 83%.

По словам Хазиева, в 2025 году компания направила 4,8 млрд рублей на подготовку теплосетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов – на 68% больше, чем годом ранее. Основной объем средств пришелся на Нижнекамск. Во время подготовки к текущему осенне-зимнему периоду компания переложила в городе 47,4 километра трубопроводов.

Дополнительно 2,2 млрд рублей компания получила в рамках республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Средства были направлены на ремонт центральных тепловых пунктов и теплопроводов в Нижнекамске.