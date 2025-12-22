«Татэнерго»: Ресурса старейших энергоблоков Заинской ГРЭС хватит на три года

Три самых старых энергоблока Заинской ГРЭС будут нуждаться в замене через три года. Об этом сказал генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев в интервью «Татар-информу».

«На трех самых старых энергоблоках, каждый по 200 МВт, все поддерживающие ремонты мы делаем четко по графику. Но поломки случаются часто. Однако наш коллектив – золотые головы и руки – достойно поддерживает ГРЭС в работе. Тем не менее ресурс металла не бесконечен – три блока, наверное, еще года три выдержат. Потом придется их выводить», – сообщил Хазиев.

«Татэнерго» рассчитывает построить на Заинской ГРЭС парогазовые установки (ПГУ) на российских турбинах, которые заменят старые энергоблоки.