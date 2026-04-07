«Татэнерго» в 2025 году выработало энергии на 12% больше запланированного

В прошлом, 2025 году году АО «Татэнерго» выработало 15 млрд 808 млн кВт⋅ч, что на 1% ниже уровня 2024 года и на 12% больше запланированного. Об этом было сказано сегодня на очередном заседании совета директоров компании, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Электростанции и котельные общества за год выработали 9 млн 637 тыс. Гкал тепловой энергии, что на 10% ниже показателей 2024 года и на 12% ниже запланированного. Это было связано с тем, что среднегодовая температура воздуха в 2025 году оказалась выше, чем в 2024-м.

Просроченная дебиторская задолженность общества на оптовом рынке на 1 января 2026 года составила 476,4 млн рублей. При этом 251,5 млн рублей (52,8%) приходятся на нереальную к взысканию задолженность –соответствующие компании лишены статуса субъекта оптового рынка и находятся в процедуре банкротства.

Полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год оказался равен 9 млн 631,2 тыс. Гкал, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Одной из основных причин снижения полезного отпуска стал рост средней температуры воздуха в отопительный период на 3,1 градуса по сравнению с предшествующим годом. Снижение полезного отпуска произошло по всем группам потребителей.

На 1 января 2026 года общая дебиторская задолженность составила 3 млрд 49,2 млн рублей, увеличившись на 20,7% год к году. Просроченная дебиторская задолженность – 143,7 млн рублей, она незначительно увеличилась за год – на 1,9 млн.

Наряду с этим освоение плана капитального строительства за 2025 год составило 9,2 млрд рублей.

В течение года выполнены работы на следующих крупных объектах: на Казанской ТЭЦ-2 – по замене барабана котла и восстановлению площади теплообмена КПП котла №12; на Набережно-Челнинской ТЭЦ – по замене ширмовых пароперегревателей котлов №6 и 9; на Нижнекамской ГЭС – по модернизации кабельной линии 500 кВ (третий этап) с заменой на кабельные линии с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Объемы реконструкции, строительства и ввода тепловых сетей АО «Татэнерго» по линейным объектам составил 96 погонных километров.

План капитального строительства АО «Татэнерго» на 2026 год без учета затрат на возведение ПГУ 236 МВт Набережно-Челнинской ТЭЦ предполагает затраты в размере 7,8 млрд рублей. Предполагается заменить 62,4 погонного километра сетей.

В план вошли мероприятия из программ поддержания производственных активов станций, мероприятия, предусмотренные схемами теплоснабжения городов и утвержденными инвестиционными программами АО «Татэнерго» в сфере теплоснабжения, мероприятия по надежности и развитию, уточнили в пресс-службе компании.