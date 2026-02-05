126 млрд рублей и новые турбины: что значит включение ТЭЦ Татарстана в программу КОММод

Пять теплоэлектростанций Татарстана вошли в федеральную программу комплексной модернизации. До 2031 года в обновление генерирующих объектов планируется вложить 126 млрд рублей. В Минпромторге республики полагают, что модернизация снизит стоимость электроэнергии, однако эксперт видит риски, способные осложнить реализацию проектов.





В программу КОММод вошли объекты в Татарстане

Правительство России утвердило перечень проектов модернизации генерирующих объектов на 2029 год (КОММод) и на 2029–2031 годы (КОММод ПГУ). Список полностью совпадает с предварительными итогами конкурса, опубликованными «Системным оператором» (диспетчер ЕЭС России) в ноябре 2025 года.

«Это комплексные проекты модернизации теплоэлектростанций. Они осуществляются по следующей схеме: сначала регуляторы отбирают проекты по наилучшему соотношению капитальных затрат и издержек, и затем компания реализует эти проекты. Компании отбивают затраты на реализацию за счет продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке», – пояснил «Татар-информу» эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

В перечень вошли пять ТЭЦ из Татарстана, модернизация которых запланирована на 2029–2030 годы. Это ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Казани и ТЭЦ в Набережных Челнах (все три – «Татэнерго»), а также обе ТЭЦ в Нижнекамске, которые принадлежат ТГК-16 (группа «ТАИФ») и «Татнефти» соответственно.

Заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев сообщил «Татар-информу», что существенного увеличения суммарной мощности при реализации этих проектов не планируется. Но республика рассчитывает получить другой положительный эффект.

Модернизация оборудования позволит снизить цены на электроэнергию, поставляемую этими ТЭЦ на оптовый рынок, за счет более высокого КПД нового высокотехнологичного оборудования. «Замена оборудования на более современное повысит техническую надежность работы станций, а также увеличит эффективность их работы на оптовом рынке. Наши ТЭЦ станут более конкурентоспособными», – сказал замминистра.

Напомним, во многом из-за рыночных процедур внешний сальдо-переток в энергосистему Татарстана ежегодно колеблется, но остается положительным. По итогам 2025-го, например, «внешние» закупки выросли почти на 57%, в абсолюте на 2,14 млрд кВт⋅ч – до свыше 5,9 млрд кВт⋅ч. Модернизация собственной генерации, в том числе с заменой паросилового цикла на более эффективный парогазовый, один из главных способов снижения таких перетоков.

Как устроена программа КОММод

Программу «Конкурентный отбор проектов модернизации тепловой генерации», или сокращенно КОММод, в России утвердили в 2019 году. Она пришла на смену программе ДПМ-1, которая предполагала строительство новых объектов энергетики. По программе КОММод, напротив, модернизируются действующие электростанции.

КОММод работает по принципу конкурсного отбора: 85% проектов выбираются по критерию минимальных затрат на производство электроэнергии, а 15% – по решению правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

Программа рассчитана на 10 лет – с 2022 по 2031 год. Согласно планам, за все время ее действия по России модернизируют около 41 ГВт мощности.

Их пяти прошедших отбор проектов на ТЭЦ Татарстана только один – на Нижнекамской ТЭЦ-1 компании ТГК-16 – не предполагает перевода с паросилового на парогазовый цикл. Там предполагается плановая замена паровой турбины мощностью 70 МВт. Дата начала поставки мощности – 1 декабря 2029 года. Стоимость модернизации, прописанная в постановлении Правительства РФ, – 3,4 млрд рублей.

Четыре других ТЭЦ победили в конкурсном отборе мощности с газотурбинными установками на 2029–2031 годы (КОММод-ПГУ) и вошли в итоговый перечень на модернизацию. Всего в этом списке 10 объектов по России суммарной мощностью 1 ГВт, хотя квота на 2029–2031 годы составляла 5 ГВт. Таким образом, на Татарстан пришлась примерно треть отбора.

На этих объектах в Татарстане запланирована глубокая модернизация генерирующего оборудования.

Что поменяется на двух ТЭЦ «Татэнерго» в Казани

На Казанской ТЭЦ-1 «Татэнерго», старейшей в Татарстане (ее первые очереди были введены в эксплуатацию в 1933 году), планируется вывести из эксплуатации паровую турбину мощностью 47 МВт, которая работает по традиционному паросиловому циклу. Вместо нее установят более эффективную парогазовую установку мощностью 61 МВт. Стоимость проекта – 27,1 млрд рублей.

Казанская ТЭЦ-2 (тоже объект «Татэнерго») введена в эксплуатацию в 1938 году. На ней проведут аналогичную ТЭЦ-1 модернизацию: паровую турбину мощностью 50 МВт выведут из эксплуатации, установят ПГУ мощностью 65 МВт. Цена проекта – 28,9 млрд рублей.

Дата начала поставки мощности с обеих проектов – 1 декабря 2030 года.

В декабре в интервью «Татар-информу» генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев рассказывал, что для этих ПГУ в компании нашли «хорошие отечественные газовые турбины мощностью по 25 МВт – их производят в Перми, на предприятии «Пермские моторы» (входит в ОДК «Ростеха»), и они прекрасно себя зарекомендовали в Крыму, на Сахалине. Мы уверены в эффективности такого оборудования».

Стоит отметить, что новые ПГУ дополнят действующие на этих двух ТЭЦ более мощные парогазовые блоки. На ТЭЦ-2 установка на 220 МВт работает с 2014-го, на ТЭЦ-1 – на 230 МВт с 2018-го, они оснащены газовыми турбинами американской General Electric. И эти ПГУ всегда загружены, «потому что парогазовый цикл априори эффективнее паросилового», рассказывал Хазиев.

«Наше преимущество – еще и в грамотной комбинации и ПГУ, и «традиционных» паротурбинных установок… Диверсификация, переключение с одного энергоблока на другой обеспечивает маневренность, гибкость, дает компании возможность грамотно реагировать на запросы рынка. Когда цены на РСВ формируются высокие, мы можем «продать» и более дорогую по себестоимости электроэнергию с паросиловых блоков. Когда рынок сжимается и спрос сокращается, мы запускаем ПГУ», – объяснял специфику генеральный директор «Татэнерго».

По его словам, только за счет ПГУ компании удается «не просто «держать» экономику генерации». Но и выигрывать конкуренцию на ОРЭМ, зарабатывая прибыль, – по итогам 2025-го, например, 2,9 млрд рублей прибыли.

Модернизация затронет единственную ТЭЦ в Автограде

За счет строительства ПГУ на ТЭЦ Набережных Челнах, крупнейшей ТЭЦ в Татарстане по мощности, «Татэнерго» давно хочет решить другую задачу.

Устаревшую теплофикационную паровую турбину мощностью 60 МВт выведут из эксплуатации. На смену ей поставят современную ПГУ мощностью 236 МВт с газовой турбиной на 173 МВт с котлом-утилизатором и паровую турбину на 63 МВт. Объект начнет поставлять мощность с 1 декабря 2029 года.

Комплект ПГУ с газовой турбиной немецкой компании Siemens давно находится в собственности «Татэнерго». И все эти годы ждал своего часа.

После модернизации по программе КОММод установленная мощность ТЭЦ с учетом вывода «старого оборудования» вырастет «всего» на 11 МВт. Но цель проекта иная. Как объяснял в интервью «Татар-информу» глава «Татэнерго» Раузил Хазиев, из-за высокой загрузки летом выручка от тепла на ТЭЦ в Набережных Челнах очень низкая, потому что станция обеспечивает только горячее водоснабжение, но не отопление.

«Когда потребление тепла на минимуме, ТЭЦ приходится работать в конденсационном режиме, проще говоря – выбрасывать излишки тепла через градирни в атмосферу», – пояснял Хазиев. Добавляя, что «за счет запуска парогазового энергоблока на 236 МВт Набережночелнинская ТЭЦ, крупнейшая по мощности в Татарстане тепловая электроцентраль, сразу начнет работать с другой экономикой. И перестанет получать убытки от конденсационного режима».

О технических и финансовых параметрах проектов в «Татэнерго» пока рассказывать не стали. Как объяснил ранее Хазиев, «стоимость будет определена по результатам разработки проектно-сметной документации и на основании проведенных закупочных процедур».И с учетом «стоимости кредитов на инвестиционной фазе проектов».

Вторая попытка «Татнефти» попасть в КОММод с ТЭЦ в Нижнекамске

Нижнекамская ТЭЦ-2 (принадлежит «Татнефти») заработала в 1980 году. Она уже во второй раз вошла в программу КОММод. Впервые это произошло в 2019 году, когда объект попал в перечень вне общего конкурса – через «ручной» отбор правительственной комиссии.

Модернизированный энергоблок должен был начать поставку мощности в декабре 2024 года, но ввод перенесли на три года. А в прошлом году и вовсе наряду с 14 проектами по стране исключили из списка для реализации. Причиной отказа от проекта стало удорожание оборудования и строительно-монтажных работ более чем на 50%. И на 40% – рост затрат на весь проект.

Но в итоге Нижнекамская ТЭЦ-2 попала в новую программу модернизации. Стоимость проекта – 32,61 млрд рублей. К декабрю 2030 года там введут ПГУ на 195 МВт (плюс 20 МВт) с газовой турбиной мощностью 155 МВт. С учетом вывода старого оборудования (устаревшей теплофикационной паровой турбины на 135 МВт) мощность ТЭЦ вырастет всего на 20 МВт. Но главное, что станция впервые получит парогазовую составляющую.

Что может помешать провести модернизацию ТЭЦ

По мнению эксперта по энергетике Кирилла Родионова, такой инструмент, как КОММод, будет сложно применять в нынешних условиях. Есть две системные проблемы, которые могут помешать таким проектам по модернизации. С этими проблемами могут столкнуться и в Татарстане.

Прежде всего, дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки Центробанка РФ. В таких условиях компаниям сложно окупать инвестиции в модернизацию, даже с учетом механизмов КОММод. Доступное финансирование, по его оценке, появится не раньше 2028 года.

Второй момент – уход в 2022 году зарубежных поставщиков газовых трубин большой мощности (по этой причине, например, «Татэнерго» пришлось похоронить мегапроект модернизации Заинской ГРЭС ). Впрочем, за последние годы в России в рамках ускоренного импортозамещения стали появляться альтернативы – производство газовых турбин большой мощности разворачивают концерн «Силовые машины», ОДК (входит в «Ростех»), инжиниринговый дивизион «Интер РАО» и др. Есть оборудование и в «дружеских» юрисдикциях.

Тем не менее, как напомнил Родионов, риски срыва сроков поставок после 2022 года тоже выросли – вслед за ростом заказов. А по правилам отрасли, если модернизацию не проведут в срок, компании вынуждены будут платить штрафы, что делает проекты еще более рискованными (с этим, кстати, при первом отборе столкнулась «Татнефть»).

«Риски недопоставок оборудования и дорогие кредиты – это две системообразующие проблемы отрасли, они не зависят от региона. В решении этих двух проблем заключается ключевой вызов российской электроэнергетики на ближайшие годы. Безусловно, нужно расширять спектр возможных решений, которые бы позволяли купировать риски энергодефицита в регионах с ростом электропотребления. Сюда, например, относится не только Татарстан, но и, в частности, Дальний Восток и Юг России, то есть объединенная энергосистема Юга. Я напомню, что в объединенной энергосистеме Юга в последние годы периодически вводились отключения электроэнергии просто из-за дефицита», – отметил эксперт.

В то же время модернизация генерации, особенно с параллельным строительством ПГУ, – безальтернативный выбор для Татарстана.

«Татарстан сможет конкурировать с другими генерирующими компаниями на ОРЭМ только за счет технологий… Главное для нас – надежно и безопасно обеспечивать Татарстан собственной дешевой электрической энергией. Поскольку генерирующее оборудование неизбежно стареет, его надо замещать, причем на самое лучшее, передовое и эффективное. На новом этапе для реализации этой задачи мы будем использовать другое «железо» – от «Силовых машин», «Ростеха», а может, производителей из Китая или Ирана», – отмечал Раузил Хазиев.