Правительство России утвердило планы по модернизации пяти татарстанских ТЭЦ

Казанская ТЭЦ-1

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правительство России включило в список проектов модернизации генерирующих объектов на 2029–2031 годы инициативы по реконструкции пяти татарстанских ТЭЦ.

Соответствующее распоряжение кабинета подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В Казани к 1 декабря 2030 года предполагается модернизировать принадлежащие АО «Татэнерго» ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, установив на них парогазовые установки (ПГУ) мощностью 61 и 65 МВт соответственно. Установленная мощность должна вырасти на 14 и 15 МВт, затраты на модернизацию оцениваются в 27,1 и 28,9 млрд рублей.

В Автограде на год раньше, к 1 декабря 2029-го, должны сдать модернизированную за счет установки ПГУ мощностью 236 МВт Набережно-Челнинскую ТЭЦ, также принадлежащую «Татэнерго». Установленная мощность увеличится на 11 МВт, обновление объекта обойдется более чем в 35,9 млрд рублей.

В Нижнекамске планируется обновить два генерирующих объекта. Нижнекамскую ТЭЦ-2 ПАО «Татнефть» модернизируют, введя к 1 декабря 2030 года блок (газотурбинную установку и турбогенератор) мощностью 195 МВт. Установленная мощность вырастет на 20 МВт, а затраты на работы превысят 32,6 млрд рублей.

В свою очередь на Нижнекамской ТЭЦ-1 АО «ТГК-16», входящего в группу компаний «ТАИФ», заменят паровую турбину на 70 МВт к 1 декабря 2029-го. Установленная мощность не изменится, стоимость работ составит около 3,4 млрд рублей. Это самый недорогой из татарстанских проектов, во всех остальных случаях речь идет о замене на генерирующих объектах паросилового цикла на парогазовый.

В начале ноября прошлого года системный оператор (диспетчер энергосистемы России) опубликовал предварительный перечень проектов модернизации на 2029 год и проектов модернизации, предусматривающих установку газовых турбин, на 2029–2031 годы. Конкурсный отбор прошли пять упомянутых выше татарстанских инициатив.

Потребление электроэнергии в Татарстане за 2025 год выросло на 5,5%, о чем ранее сообщал «Татар-информ».