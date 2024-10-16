«Татэнерго» о пуске тепла в социальные объекты: Везде, где требуется, его подали

Во все социальные объекты в Татарстане, которые обслуживаются компанией «Татэнерго», на сегодняшний день подано тепло. Об этом на встрече с журналистами заявил генеральный директор организации Раузил Хазиев.

По его словам, компания обслуживает 1413 социальных объектов, среди которых — 461 детский сад, 280 школ, 202 прочих учебных заведения и 249 медицинских учреждений.

«По ним у нас проблем нет, везде, где требуется тепло, мы его подали», — подчеркнул Хазиев.

Что касается жилья, то из почти 5,8 тыс. домов в Татарстане, обслуживаемых организацией, не подключенными остаются 12 домов в Нижнекамске. В них тепло должно быть подано в ближайшее время.