«Татэнерго» на 93% выполнило план по ремонту тепловых сетей

Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ

АО «Татэнерго» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов заменило 48,5 километра тепловых сетей из 52 запланированных, выполнение составляет 93%. Об этом было сказано на очередном заседании совета директоров компании, которое провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Всего план подготовки к отопительному сезону включает 248 ключевых мероприятий, все они проводятся по графику. В частности, предусмотрен капитальный ремонт 21 единицы оборудования. Уже завершено выполнение 162 мероприятий, что составляет 71% от плана.

Заместитель генерального директора Ильгизар Гайфуллин рассказал членам совета директоров, как ведутся работы на крупных объектах тепловых сетей, обратив особое внимание на проблемы, существующие в Нижнекамске.

Дело в том, что объем ремонта сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения по городу после передачи «Татэнерго» хозяйства АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в несколько раз превысил объемы, предусмотренные в начале года. За два месяца необходимо заменить 17 километров труб и отремонтировать изношенное оборудование. В том числе организован ремонт кровель в центральных тепловых пунктах.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев уточнил, что из запланированных к обновлению 17 километров тепловых сетей Нижнекамска 11 уже приведено в порядок. К ремонтным работам дополнительно привлечены монтажники, инженерно-технические работники, сварщики из Набережных Челнов, Заинска и Казани, добавил он.

В целом подготовка предприятий АО «Татэнерго» к зиме проходит в штатном режиме. Проводятся тренировки оперативного персонала станций компании, проверяется готовность работы основного оборудования к переходу на резервное топливо. Все мероприятия по ремонту основного оборудования ведутся в соответствии с графиками, запасы топлива соответствуют утвержденным нормативным значениям.

Подробнее о ситуации в третьем по величине городе Татарстана читайте в материале «Татар-информа» На трубы Нижнекамску нашли миллиард: как город аврально готовят к отопительному сезону.